Dotnuvoje nuo bėgių nulėkė vagonai: traukinių eismas sutrikdytas

LTG Saugos komanda skubiai išvyko į įvykio vietą ir aiškinsis jo priežastis. Diversijos versija yra atmetama, kol kas daroma prielaida, kad įvykį nulėmė techninės aplinkybės.
Paveiktas traukinių, vykstančių maršrutais Vilnius–Šiauliai, Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai ir Šiauliai–Kaunas, eismas. Šiomis kryptimis vykstantiems keleiviams yra užsakyti autobusai, į juos keleiviai įsės Kėdainiuose. Šiuo metu skaičiuojama, kad dėl susidariusios situacijos bus paveikti trys keleiviniai traukiniai.
Keleivius dėl informacijos kviečiame kreiptis Klientų informacijos centro kontaktiniu telefonu: +370 700 55111, informacija nuolat atnaujinama ir www.ltglink.lt.Keleiviai, nenorintys tęsti kelionės autobusu ar dėl minėto įvykio galutinę stotelę pasiekę vėliau, dėl piniginės kompensacijos gali kreiptis el. paštu [email protected].
Traukinių eismas bus atkurtas likvidavus avarijos padarinius.
