  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Galingas sprogimas bazėje Rusijoje: pasirodė violetinis debesis

2025-11-28 17:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 17:28

Rusijos Orenburgo srityje strateginių raketinių pajėgų bazėje įvyko galingas sprogimas, skelbia „Moscow Times“. Po jo į dangų pakilo didžiulis violetinės spalvos debesis.

Galingas sprogimas bazėje Rusijoje: pasirodė violetinis debesis (nuotr. Telegram)

1

Anot leidinio, pranešimai apie tai pasirodė įvairiuose rusų kanaluose.

Vietos gyventojai sako, kad incidento priežastis gali būti susijusi su raketos paleidimo avarija. Oficialūs federalinių institucijų komentarai apie įvykį kol kas negauti.

Skelbiama, kad gyventojų evakuacija neplanuojama, grėsmės gyventojams esą nėra, o didžiausia leistina kenksmingų medžiagų koncentracija ore yra normos ribose.

Orenburgo srities valdžia taip pat patvirtino, kad evakuacijos planų nėra.

