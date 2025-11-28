Galingas sprogimas bazėje Rusijoje: pasirodė violetinis debesis

Anot leidinio, pranešimai apie tai pasirodė įvairiuose rusų kanaluose.
Vietos gyventojai sako, kad incidento priežastis gali būti susijusi su raketos paleidimo avarija. Oficialūs federalinių institucijų komentarai apie įvykį kol kas negauti.
Skelbiama, kad gyventojų evakuacija neplanuojama, grėsmės gyventojams esą nėra, o didžiausia leistina kenksmingų medžiagų koncentracija ore yra normos ribose.
Orenburgo srities valdžia taip pat patvirtino, kad evakuacijos planų nėra.
