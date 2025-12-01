 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje sudužo sraigtasparnis: tyrėjai atskleidė galimas tragedijos priežastis

2025-12-01 14:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 14:57

Lenkijoje netoli Žešuvo įvykusi sraigtasparnio tragedija nusinešė dviejų brolių gyvybes – tyrėjai aiškinasi, ar avariją galėjo nulemti itin prastos oro sąlygos ir tirštas rūkas, staiga pasiglemžęs pilotų orientaciją.

Lenkijoje sudužo sraigtasparnis: žuvo 2 žmonės (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje netoli Žešuvo įvykusi sraigtasparnio tragedija nusinešė dviejų brolių gyvybes – tyrėjai aiškinasi, ar avariją galėjo nulemti itin prastos oro sąlygos ir tirštas rūkas, staiga pasiglemžęs pilotų orientaciją.

REKLAMA
0

Lenkijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl mirtinos tragedijos, įvykusios netoli Žešuvo, kur sudužo sraigtasparnis Robinson R44, skelba RMF24.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Incidentas įvyko lapkričio 30 d. Avarijoje žuvo du broliai.

Pagrindinė nelaimės tyrimo versija – sudėtingos oro sąlygos

Pasak Žešuvo apygardos prokuroro pavaduotojos Katarzynos Drupkos, viena pagrindinių tyrimo versijų – itin sudėtingos oro sąlygos.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, tarp galimų priežasčių svarstoma drėgmės įtaka varikliui arba piloto orientacijos praradimas.

REKLAMA

Pranešama, kad sraigtasparnis nukrito miškingoje teritorijoje, todėl gelbėtojams į įvykio vietą teko atvykti keturračiais motociklais.

Atvykę jie aptiko degančias nuolaužas ir abiejų žuvusiųjų kūnus.

Pasak K. Drupkos, avarijos vietoje rasti dokumentai įrodo, kad dieną prieš nelaimę sraigtasparnis buvo techniškai patikrintas specializuotoje įmonėje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų