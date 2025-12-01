Lenkijoje sudužo sraigtasparnis: tyrėjai atskleidė galimas tragedijos priežastis

Lenkijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl mirtinos tragedijos, įvykusios netoli Žešuvo, kur sudužo sraigtasparnis Robinson R44, skelba RMF24.
Incidentas įvyko lapkričio 30 d. Avarijoje žuvo du broliai.
Pagrindinė nelaimės tyrimo versija – sudėtingos oro sąlygos
Pasak Žešuvo apygardos prokuroro pavaduotojos Katarzynos Drupkos, viena pagrindinių tyrimo versijų – itin sudėtingos oro sąlygos.
Be to, tarp galimų priežasčių svarstoma drėgmės įtaka varikliui arba piloto orientacijos praradimas.
Pranešama, kad sraigtasparnis nukrito miškingoje teritorijoje, todėl gelbėtojams į įvykio vietą teko atvykti keturračiais motociklais.
Atvykę jie aptiko degančias nuolaužas ir abiejų žuvusiųjų kūnus.
Pasak K. Drupkos, avarijos vietoje rasti dokumentai įrodo, kad dieną prieš nelaimę sraigtasparnis buvo techniškai patikrintas specializuotoje įmonėje.
