  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Laukia kainų šuolis nuo Naujųjų – vairuotojai pyksta: „Gydyklų kaime nėra, viskas brangsta“

Sunkios dienos dyzelino pirkėjams. Vairuotojai jau griebiasi už galvų, pildamiesi apie 1,7 euro kainuojantį dyzeliną. Ekonomistai aiškina, kad dabar jis pabrangęs, sumažėjus pasiūlai dėl Ukrainos ir Vakarų spaudimo Rusijos naftos sektoriui.

Sunkios dienos dyzelino pirkėjams. Vairuotojai jau griebiasi už galvų, pildamiesi apie 1,7 euro kainuojantį dyzeliną. Ekonomistai aiškina, kad dabar jis pabrangęs, sumažėjus pasiūlai dėl Ukrainos ir Vakarų spaudimo Rusijos naftos sektoriui.

2

Vairuotojams gresia ir dar vienas kainų šuolis nuo Naujųjų metų, kai turėtų įsigalioti dar didesni degalų mokesčiai. Visgi ilgai ginčijęsi valdantieji sutarė dyzelino akcizų didinimą atidėti. Tad bent jau iki vasaros vidurio dyzelinas ir naftos dujos nebrangs. Tačiau brangs benzinas.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Per mėnesį dyzelino kainos Lietuvos degalinėse pakilo apie 15 centų už litrą. Vairuotojai nepatenkinti, matydami 1,7 euro siekiančias kainas:

„Gauni pensiją, bakas dyzelino, vaistai ir pavalgyti, dar už butą sumokėti – nekas lieka.“

„Pensija nedidelė, važiuoti iki kapų reikia, aplankyti gimines, sunku, reikia galvoti, įmanoma važiuoti ar ne.“

„Kaimuose nėra parduotuvių, tai tragedija. Mes iš kaimo važiuojame, gydyklų kaime nėra, viskas brangsta, maistas ir dar degalai, sudėtinga tikrai.“

„Blogai, jei viskas kyla, tada atlyginimai dvigubai didesni turi būti, pensijos taip pat.“

„Iš viso niekas nebesipils – iš Lenkijos, Latvijos pradės.“

„Mūsų valdžia Lietuvos, Seimas, daugiau nėra kaltų.“

„Brangsta, brangsta, nelaukiu Naujų metų, kadangi viskas brangsta.“

Štai kodėl brangins dyzelinas

Dyzelinas degalinėse brangsta, nors žaliavinės naftos kaina per mėnesį beveik nepasikeitė. Anot ekonomistų, dyzeliną brangina didmenininkai ir naftos perdirbimo įmonės visoje Europos Sąjungoje (ES).

Mat atšalus orams didėja jo paklausa, o pasiūlą trikdo geopolitiniai įvykiai: Ukraina apšaudo ir stabdo Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, veikia amerikietiškos sankcijos „Rosneft“ ir „Lukoil“ bendrovėms ir dar po dviejų mėnesių įsigalios europinės sankcijos iš rusiškos naftos pagamintam dyzelinui.

„Dyzelino perdirbimo maržos labai stipriai paaugo, stipriai šoktelėjo, istoriškai nemažos. Europos naftos perdirbimo bendrovėms ir mes turime, tai labai naudinga, produktas pabrango, o pati nafta iš esmės nepabrangusi“, – komentavo ekonomistas Tadas Povilauskas.

Ekonomistas prognozuoja, kad dyzelino kainos dėl geopolitinių veiksnių dar labiau kilti nebeturėtų. Tačiau jas kilstelėti nuo Naujųjų metų dar labiau gali Seimas. Valdantieji šiuo metu kaip tik svarsto, kiek padidinti degalų mokesčius.

„Mums reikia pinigų, jūs galvokite, kaip paimti, mes sugalvosime, kaip išleisti, tikrai. Kaip paimti, nesugalvojame“, – sakė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Vyriausybė siūlo nuo sausio benziną pabranginti 6 centais už litrą, o dyzeliną ir dujas – 4 centais.

„Dėl akcizo dyzelinui svarstėme kelis variantus, vienas jų, kurį pasiūlė Vyriausybė, nuosaikus akcizo augimas vietoje staigaus konservatorių suplanuoto augimo“, – tikino finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Ragino atidėti

Tačiau koalicijos nariai aušriečiai su valstiečiais ragina dyzelino ir naftos dujų akcizų mokesčių didinimą atidėti bent iki kitų metų vidurio.

„Tikėtina, kad tolimųjų reisų darbuotojai, tranzito įmonės pilsis čia kurą, pasiektume 12 proc. ribą. Daugiau surenkame GPM, PVM, „Sodros“, jei liepos mėn., matome pozityvą, įstatymo pratęsimas dar 6 mėn. – pozityvus mūsų dalykas“, – tvirtino „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Įšaldyti dyzelino akcizus iki kitų metų vidurio sutinka ir socialdemokratai.

„Kur labiausiai piliečiai pajaučia politikų sprendimus dėl biudžeto? Labiausiai pajaučiami per savo asmeninę kišenę“, – šypsojosi M. Sinkevičius.

„Nėra taip, kad pinigai verčiasi per kraštus, bet yra augimas, yra pakankamas balansas, artėjame prie balanso“, – pridūrė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

Sutarę įšaldyti mokesčius dyzelinui ir naftos dujoms, valdantieji visgi dar nesugeba susitarti, kiek didins atlyginimus mokytojams, kultūros darbuotojams ir pareigūnams.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

