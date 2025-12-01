 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija pristatys sprendimus kovai su kontrabandiniais balionais

2025-12-01 06:25 / šaltinis: BNS
2025-12-01 06:25

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pirmadienį pristatys atrinktus tris pažangiausius sprendimus, kaip būtų galima kovoti su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos ir bepiločių orlaivių grėsmėmis.

1

Spalio pabaigoje ministerija platino kvietimą įmonėms teikti pasiūlymus, geriausias idėjas pateikusiems verslams žadėta padalinti 1 mln. eurų.

BNS rašė, jog prieš porą savaičių paaiškėjo, kad buvo sulaukta 35 paraiškų.

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas tada teigė, kad atsirinkus geriausias iniciatyvas naujas oro erdvės apsaugos technologijas tikimasi sukurti per ilgiausiai pusę metų.

Anot ministerijos, verslo pasiūlytos idėjos apima penkias pagrindines technologijų vystymo kryptis – objektų ore aptikimą ir stebėseną, atpažinimą, neutralizavimą.

Pasak jos, siūlomos technologijos leistų ir prognozuoti objektų ore skrydžių trajektorijas, taip pat užtikrintų, jog numušto baliono krovinys saugiai nusileistų ant žemės.

Ministerija teigia, kad pasiūlytos neutralizavimo technologijos apima mechanines gaudykles, tinklų paleidimo modulius, lazerines sistemas bei dronų interceptorines platformas.

Iš gautų 35 paraiškų 12 jų pateikė konsorciumai, jungiantys kelių įmonių kompetencijas.

Vyriausybė priemonės paskatinti verslui teikti idėjas ėmėsi reaguodama į padažnėjusius kontrabandininkų naudojamų oro balionų skrydžius iš Baltarusijos teritorijos, kurie ne kartą paveikė Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uosto darbą.

