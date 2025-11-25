Seimas toliau svarstys siūlymą dyzelino akcizą didinti 4 centais – imsis kitas komitetas

Tokioms Akcizų įstatymo pataisoms anksčiau lapkritį nepritarė vienintelis jas svarstęs Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).
Parlamentas antradienį nepritarė BFK siūlymui pataisų nebesvarstyti – kad jos būtų atmestos, pritarė tik 28 Seimo nariai, 70 balsavo prieš, dar 15 susilaikė.
„Tai valdančiosios daugumos nesutarimų pavyzdys. Gavosi taip, kad pasiūlymui nepritarta ir siūloma jį atmesti“, – Seime antradienį sakė BFK narys, valdančiųjų atstovas „valstietis“ Valius Ąžuolas.
Jei parlamentas būtų pritaręs BFK pozicijai, dyzelino akcizas nuo sausio didėtų 10 centų, o valstybė gautų dar apie 61 mln. eurų pajamų. Pritarus Vyriausybės siūlymui akcizas didėtų mažiau – 4 centais.
Opozicinių liberalų frakcijos narys Simonas Gentvilas palaikė BFK poziciją bei pabrėžė, jog tarptautinės organizacijos siūlo kelti taršos mokesčius, nors Lietuvoje „elgiamės atvirkščiai“.
„Iškastinį kurą (...) dirbtinai atpiginame. Tai nėra teisinga Lietuvos kryptis“, – teigė S. Gentvilas.
Įstatymo pakeitimų svarstymą tęs Ekonomikos komitetas, o visas parlamentas vėl juos svarstys gruodžio 9 dieną.
Vyriausybė nuo kitų metų siūlo padidinti pastoviąją dyzelino akcizo dalį, bet nedidinti kintamosios dalies – CO2 dedamosios. Pastovioji akcizo dalis didėtų nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o kintamoji liktų tokia pat – 53,6 euro. Taigi, bendras akcizas didėtų 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.
Seimas taip pat svarstys valdančiosios „Nemuno aušros“ pasiūlymą CO2 dedamosios iki 2028-ųjų nedidinti ne tik dyzelinui, bet ir žemės ūkyje naudojamiems gazoliams, suskystintoms naftos dujoms bei buitiniam krosnių kurui.
Taip pat bus svarstomas „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus siūlymas dabartinio dyzelino akcizo nekeisti.
Savo ruožtu dalis verslo prašo dyzelino akcizą mažinti nuo 51,9 iki 44 centų už litrą, kad vežėjai vėl piltųsi kurą Lietuvoje.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad šiemet pajamų iš dyzelino akcizo surenkama mažiau nei planuota, o šio kuro vartojimas yra apie 10 proc. mažesnis nei pernai, kai planuotas – tik 6 procentais.
Vis tik, anot jo, grąžinti ankstesnius akcizus biudžetui būtų labai brangu ir negarantuotų grįžtančių pajamų.