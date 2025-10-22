Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. 2,5 euro už degalus: vairuotojai mokės daugiau ne tik dėl akcizų?

2025-10-22 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 13:57

Dyzelino kainos vairuotojams gali tapti dar didesniu iššūkiu. Ekspertai prognozuoja, kad artimiausiais metais kuro kaina gali perkopti 2 eurus už litrą, o kai kurie net įspėja – pasiekti 2,5 euro ribą. Brangimą lems ne tik didėjantys akcizai Lietuvoje, bet ir pokyčiai, įsigaliosiantys nuo 2027-ųjų, susiję su Europos Sąjungos žaliąja politika bei transporto sektoriaus pertvarka.

Dyzelino kainos vairuotojams gali tapti dar didesniu iššūkiu. Ekspertai prognozuoja, kad artimiausiais metais kuro kaina gali perkopti 2 eurus už litrą, o kai kurie net įspėja – pasiekti 2,5 euro ribą. Brangimą lems ne tik didėjantys akcizai Lietuvoje, bet ir pokyčiai, įsigaliosiantys nuo 2027-ųjų, susiję su Europos Sąjungos žaliąja politika bei transporto sektoriaus pertvarka.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek realiai brangs degalai, kokią įtaką tai turės pavežėjams ir paprastiems vairuotojams bei ar valstybė numato kompensaciją – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Kauno technologijų universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas Evaldas Stankevičius bei Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų