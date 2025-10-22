DIENOS PJŪVIS. 2,5 euro už degalus: vairuotojai mokės daugiau ne tik dėl akcizų?

Kiek realiai brangs degalai, kokią įtaką tai turės pavežėjams ir paprastiems vairuotojams bei ar valstybė numato kompensaciją – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Kauno technologijų universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas Evaldas Stankevičius bei Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius.
