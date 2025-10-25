Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę

2025-10-25 15:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 15:30

Po baisios tragedijos Šilutės rajone, kai iš katerio iškritus dviems vyrams – vienas rastas negyvas, paviešinti pirmieji kadrai iš įvykio vietos. Aiškėja, kad draugai kateriu vyko žvejoti, tačiau beplaukiant iš žvejybos atgal, vienas jų netikėtai iškrito.

Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutės rajone: kai vyko iš katerio iškritusio vyro paieškos (tv3.lt koliažas)
18

Po baisios tragedijos Šilutės rajone, kai iš katerio iškritus dviems vyrams – vienas rastas negyvas, paviešinti pirmieji kadrai iš įvykio vietos. Aiškėja, kad draugai kateriu vyko žvejoti, tačiau beplaukiant iš žvejybos atgal, vienas jų netikėtai iškrito.

Šeštadienio popietę policijos atstovai patvirtino, kad kitas vyras rastas nuskendęs.

Tauragės apskrities policijos atstovai pranešė, kad apie 13.25 val. ieškomas vyras, gim. 1974 m., rastas nuskendęs.

Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutės rajone: kai vyko iš katerio iškritusio vyro paieškos
R. Žalgevičius pasakoja, kad vakar vakare, Šilutės rajone, Atmatoje, du draugai išplaukė žvejoti. Pradėjus temti jie nusprendė pasiekti krantą, tačiau beplaukiant kateriu vienas jų netikėtai iškrito į vandenį.

„Jau buvo sutemę. Laivą vairavęs vyriškis puolė į pagalbą draugui ir pats įkrito į vandenį. Abu vyrai, atsidūrę lediniame vandenyje, įsikibo į katerio bortą, bet įsiropšti atgal neturėjo jėgų. Jie bandė prisiirti prie kranto.

Deja, po kurio laiko, praradęs jėgas draugas nuskendo. Vairininkui pavyko pasiekti krantą ir iškviesti pagalbą. Atvykę gelbėtojai ilgai ieškojo dingusio žmogaus, tačiau nepavyko jo rasti. Tik šiandien, atvykus narams iš Klaipėdos ir pasitelkus sonarą, galiausiai buvo surastas nuskendęs 51 metu vyras“, – pasakoja jis.

Įvykio aplinkybės

Tauragės apskrities policijos komisariato atstovės Linos Banienės teigimu, vakar buvo gautas pranešimas, kad abu kateriu plaukę asmenys iškrito iš jo.

Vis dėlto vienam vyrui (gim. 1985 m.) pavyko išsigelbėti, šis ir iškvietė pagalbą.

Deja, jo draugo rasti taip ir nepavyko, šiandien buvo tęsiami paieškos darbai.

„Į pagalbą iškviesti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, taip pat ugniagesiai, narai ieško asmens, galbūt jis yra po vandeniu“, – nurodo L. Banienė.

Anot jos, vienam iš vyrų, kuris iškvietė pagalbą, vakar nustatytas 1,14 prom. neblaivumas.

Kaip buvo pranešta, penktadienį vakare, į Atmatos upę iš katerio iškrito vyras, vykdoma jo paieška, pranešė Tauragės apskrities policija.

Jos duomenimis, incidentas įvyko apie 20.23 val., Šyšos kaime,  plaukiant Atmatos upe. Iš katerio iškritęs 1974 metais gimęs vyras dingo be žinios.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios asmeniui surasti.

