Tokių vairuotojų nebegali pakęsti, tad prašo tik vieno: „Didinti baudas – vienareikšmiškai – 3–5 kartus“

Ekspertai perspėja – net trumpas žvilgsnis į ekraną gali tapti lemtingu, per kurį įvyks skaudi avarija, galinti pasibaigti ir mirtimis.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Vaizdo įrašuose iš Vilniaus matomi žmonės, kurie nė nesikuklindami vairuoja ir kalba telefonais, tikrina naujienas, nesinaudoja laisvų rankų įranga. Pastebimas vienas vyriškis ir visų galų meistras – dantyse cigaretė, o prie ausies – prispaustas telefonas. Kalbinti gyventojai pasakoja, kad tokių neatsakingų vairuotojų vis daugėja:
„Jie išsitraukia mobiliuosius telefonus, nuo ko nukenčia laikas – kaip jie sureaguoja į šviesoforą, žalią signalą.“
„Va, tiek jų, kai prisidėjęs prie ausies – tai matosi.“
„Būna kartais pasidėję ant kelių, pavyzdžiui, filmą žiūri ir važiuoja.“
„Staigi reakcija vairuotojų padėjo išvengti, bet pavojingi reikalai.“
„Reikėtų spręsti šitą problemą. Žmonės pernelyg mažai koncentruojasi į kelią ir užsiima telefonų „scrollinimu.“
Tiesa, vairuotojai atviri – dažnai sunku ignoruoti žinutes telefone ir skambučius:
„Vis tiek išblaško dėmesį, akys nukreipiamos ir mygtuką paspausti norisi, yra tas toks blogas įprotis iš senų laikų.“
„Būna, taip, tikrai būna, kad iškrenta... Bet nedarau to piktybiškai ir stengiuosi visiškai nenaudoti telefono, išskyrus navigaciją.“
Štai kiek lietuvių gavo baudas
Policijos duomenimis, per pirmą šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 24,5 tūkst. atvejų, kai vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, o štai praėjusių metų pirmą pusmetį nubausta mažiau – virš 22 tūkst. vairuotojų.
„Lietuvos policija vidutiniškai per metus apie 50 tūkst. tokių vairuotojų patraukia atsakomybėn“, – komentavo viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
Pasak ekspertų, telefonai blaško vairuotojų dėmesį, žmogus susikoncentruoja ne į kelią, o į ekraną. O toks vairuotojas neretai sukelia ir avarines situacijas.
„Nukenčia vairavimas, automobilis pradeda važiuoti kažkaip vingiuotai, netolygiai greitėja, lėtėja, kelia pavojų kitiems savo netvarkingu rikiavimusi, na, ir vienas žingsnis iki avarijos“, – sakė vairavimo mokytojas Artūras Pakėnas.
Negana to, sukėlę avariją vairuotojai neigia, jog spoksojo į telefoną.
„Jis telefoną paslepia į kišenę ir sako: „Man čia atitraukė dėmesį, saulė spigino, kažkas šovė, kažkas sprogo, aš pasukau galvą ir štai vat atsitiko“. Mes nežinome to vaizdo – žmonės meluoja“, – tikino A. Pakėnas.
Naudojimasis telefonu užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų. Jeigu vairuotojas įkliūna su telefonu daugiau nei kartą per metus, jam gali būti atimta teisė vairuoti nuo mėnesio iki trijų. Tiesa, statistika rodo, jog tokių asmenų per metus būna apie 600. O ar reikia griežtinti bausmes, paklausėme vairuotojų. Nuomonės išsiskiria:
„Tos baudos, matomai, žmonės į jas nereaguoja. – Tai tada reidų daugiau ar kažkaip šviesti? – Bent jau reidų turėtų būti daugiau.“
„Manau, kad jau prevencinės priemonės maksimalios. Ką tu čia daugiau – į kalėjimą pasodinsi?“
„Didinti baudas – vienareikšmiškai – 3–5 kartus padidinti baudas.“
Policija perspėja – tokie neatsakingi veiksmai gali baigtis didelėmis avarijomis ir žmonių žūtimi.
„Yra tokių atvejų, kai įvyksta tos nelaimės ir pagal pirminius duomenis matosi, kad vairuotojo dėmesys buvo tikrai ne į kelią, tikrai neatliko kokio lenkimo manevro, o dėmesys buvo nukreiptas kažkur kitur“, – pridūrė viešosios tvarkos biuro vadovas V. Grašys.
Pasak policijos, kalbėti telefonu galima tik tokiu atveju, jei naudojama laisvų rankų įranga arba mobilusis įrenginys pritvirtintas specialiame laikiklyje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.