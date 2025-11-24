 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Apledėjusio kelio pasekmės Europos šalyje: sunkvežimiai susidūrė su automobiliu

2025-11-24 14:47
2025-11-24 14:47

Pirmadienį anksti ryte viename pietų Vokietijos greitkelyje įvykusioje avarijoje žuvo mažiausiai trys žmonės, dar keletas eismo dalyvių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos.

Apledėjusio kelio pasekmės Europos šalyje: sunkvežimiai susidūrė su automobiliu

Pirmadienį anksti ryte viename pietų Vokietijos greitkelyje įvykusioje avarijoje žuvo mažiausiai trys žmonės, dar keletas eismo dalyvių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos.

0

Policijos teigimu, greitkelyje susidūrė du sunkvežimiai ir automobilis, nors bendras transporto priemonių skaičius gali būti didesnis.

Avarijos priežastis vis dar nustatinėjama, tačiau policija teigė, kad įvykio metu kelias buvo smarkiai apledėjęs ir todėl labai slidus.

Policijos atstovas spaudai pranešė, kad du žmonės buvo sunkiai sužeisti, o keletas kitų patyrė lengvus ar vidutinio sunkumo sužalojimus.

Vokietijoje pranešama apie apledėjusius kelius

Avarija įvyko greitkelyje A93 netoli Makshiūtės-Haidhofo miestelio Bavarijos Aukštutinio Pfalco regione, į šiaurę nuo Regensburgo.

Policijos atstovas pranešė, kad po avarijos nuo 2 val. nakties (1.00 val. Grinvičo laiku) į šiaurę nuo Regensburgo buvo uždarytos miesto kryptimi einančios greitkelio eismo juostos, kurios greičiausiai liks uždarytos dar keletą valandų.

Pastarosiomis dienomis didžiojoje Vokietijos dalyje fiksuojami šalčiai, pranešama apie apledėjusius kelius.

