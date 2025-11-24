 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sudaužyto „Bugatti“ savininko akibrokštas: pagrasino gaminti detales pats, bet sulaukė netikėtos vadovo žinutės

2025-11-24 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 11:00

Floridijoje įsikūręs (JAV) verslininkas ir nuomonės formuotojas Alexas Gonzalezas atsidūrė aklavietėje. Birželio viduryje sudaužęs savo itin retą „Bugatti Chiron Pur Sport“, jis nusprendė automobilį ne nurašyti, o suremontuoti.

Sudaužytas „Bugatti Chiron“ (nuotr. Organizatorių)

Tačiau šis planas atsimušė į griežtą gamintojo sieną, kurią galiausiai pralaužė tik asmeninis kompanijos vadovo įsikišimas.

Tačiau šis planas atsimušė į griežtą gamintojo sieną, kurią galiausiai pralaužė tik asmeninis kompanijos vadovo įsikišimas.

Ši istorija prasidėjo, kai po avarijos automobilis atsidūrė „Copart“ aukcione su žyma „visiškai sunaikintas“. A. Gonzalezas su tuo nesutiko. Jis automobilį išsipirko ir pradėjo ieškoti būdų jį prikelti antram gyvenimui.

Ties šiuo momentu ir prasidėjo problemos. Pirmiausia – kainos. Paaiškėjo, kad vien naujų priekinių žibintų komplektas kainuoja apie 144 tūkstančius eurų. Tačiau net ir turint pinigų, detalių gauti nepavyko.

„Bugatti“, įvertinusi pažeidimus, įtraukė šį konkretų automobilį į vidinį „juodąjį sąrašą“. Gamintojas uždraudė parduoti jam bet kokias originalias dalis, motyvuodamas tuo, kad neautorizuotas ir galimai nekokybiškas remontas pakenktų prekės ženklo reputacijai ir būtų nesaugus.

Grasinimai ir vadovo reakcija

Įpykęs savininkas pasirinko šantažo taktiką. Jis viešai pareiškė, kad jeigu „Bugatti“ neparduos detalių, jis jas atsispausdins 3D spausdintuvu ir vis tiek važinės automobiliu.

Dauguma automobilių koncernų tokioje situacijoje būtų atsiuntę teisininkų armiją. Tačiau „Bugatti“ vadovas Mate Rimacas pasielgė kaip tikras automobilių entuziastas. Jis asmeniškai per „Instagram“ parašė žinutę A. Gonzalezui.

Savo laiške M. Rimacas paaiškino realią riziką. Jis pabrėžė, kad avarijos metu greičiausiai buvo pažeistas anglies pluošto monokokas ir pavarų dėžė – komponentai, kurių neįmanoma atkurti 3D spausdintuvu.

Nepaisant to, M. Rimacas nepasiuntė savininko į teismą. Priešingai – jis pasiūlė savo pagalbą ieškant būdų, kaip automobilį sutvarkyti kuo pigiau, bet, svarbiausia, saugiai.

A. Gonzalezas patvirtino, kad artimiausiu metu planuoja telefoninį pokalbį su „Bugatti“ vadovu. 

