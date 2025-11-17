Norite investuoti į klasikinius automobilius? Paskelbė modelius, kurie per 5 metus atpigo labiausiai

Pasak rinkos stebėtojų iš „Classic-Analytics“, prekyba sulėtėjo maždaug prieš metus, o kainos vidutiniškai nukrito apie tris procentus. Nors tai nėra užuomina į artėjančią krizę, tačiau ekspertai pastebti, kad klasikinių automobilių pirkėjai gali tikėtis geresnių sandorių.
Didžiausios kainų korekcijos pastebimos retų modelių segmente. Puikus pavyzdys – „Citroën Visa Plein Air“, kurio vertė per pastaruosius penkerius metus krito maždaug perpus. Tiesa, ilgalaikiams savininkams tai menka paguoda, nes automobilis, vis dar, yra gerokai brangesnis nei buvo prieš dešimtmetį.
Kitas pavyzdys – „Mercedes-Benz 450 SE“ (W116). Nors jo vertės kritimas nėra toks drastiškas, jis rodo aiškų kartų pasikeitimą automobilių entuziastų gretose.
Šiandien pirkėjai labiau vertina jo įpėdinį – W126 modelį. Dėl šios priežasties, pirmosios oficialios S klasės gerbėjai dabar turi puikią progą įsigyti chromu tviskantį sedaną su nedidele nuolaida.
Aston Martin Lagonda
Vienas ryškiausių 9-ojo dešimtmečio dizaino eksperimentų, pleišto formos sedanas „Aston Martin Lagonda“, taip pat neišvengė kainų korekcijos. Modeliai, gaminti 1988–1991 metais, per pastaruosius penkerius metus atpigo 16,25 proc. – jų vertė nuo 80 000 eurų nukrito iki 67 000 eurų.
„Lagonda“ visada buvo itin egzotiškas ir retas reiškinys automobilių pramonėje.Jų iš viso pagaminta tik 650 vienetų. Williamo Townso sukurtas dizainas neturi beveik jokių apvalumų, išskyrus ratus. Proporcijos taip pat neįprastos: sedanas yra 5,3 metro ilgio, tačiau jo aukštis siekia vos 1,3 metro.
Tiesa, „Lagonda“ pagarsėjo ne tik dizainu, bet ir nepatikimumu. Dar per 1976 m. vykusį pristatymą vienas iš demonstracinių automobilių sugedo. Futuristinė elektronika, paremta lietimui jautriais mygtukais ir LCD ekranais, tuo metu buvo technologiškai neišbaigta. Nors šiandien šios „vaikiškos ligos“ laikomos išspręstomis, automobilis išliko perdėtai sudėtingas.
Dėl savo ilgio ir milžiniško, 16 metrų siekiančio apsisukimo spindulio, „Lagonda“ yra visiškai nepritaikytas naudoti mieste. Tačiau būtent šis unikalus britiškos prabangos, futuristinio prietaisų skydelio ir ekstravagantiško dizaino derinys paverčia jį išskirtiniu pavyzdžiu.
Audi A8
Pirmosios kartos „Audi A8“ (D2), ypač galinga 4.2 „Quattro“ versija, per pastaruosius penkerius metus prarado daugiau nei trečdalį savo vertės – kaina nukrito nuo 19 000 iki 12 000 eurų.
Tai buvo antrasis „Audi“ bandymas įsitvirtinti prabangos segmente po „Audi V8“ modelio, todėl gamintojas jam negailėjo pažangiausių technologijų.
Būtent D2 gavo revoliucinį aliumininį kėbulą („Audi Space Frame“), kuris yra pažymėtas specialia emblema ant kėbulo statramsčio. Šis sprendimas, derinamas su standartine „Quattro“ visų varančiųjų ratų pavara, pavertė „Audi A8“ unikaliu pasiūlymu tuometinėje verslo klasėje ir itin viliojo technologijų entuziastus.
Nors aliuminio kėbulas turėjo sumažinti svorį, sunki „Quattro“ pavara dalį šio pranašumo kompensavo. Vis dėlto, net ir praėjus trims dešimtmečiams po debiuto, automobilis išlaikė išskirtinį solidumo pojūtį.
Modelis laikomas gana patikimu, tačiau turi kelias žinomas silpnąsias vietas: priekinės ašies svirtis ir vairo traukes, bei 4.2 V8 variklio polinkį „valgyti“ alyvą dėl sudilusių stūmoklių žiedų ar vožtuvų riebokšlių. Priežiūra taip pat reikalauja dėmesio. Pavyzdžiui, pagrindinio diržo keitimas kas 120 000 km trunka apie penkias valandas.
Didžiausia rizika perkant – avarijų istorija. Aliumininio kėbulo remontas reikalauja specializuotų dirbtuvių ir įgūdžių, tačiau tiems, kas nebijo šių rizikų, dabartinis kainų kritimas suteikia unikalią progą.
Citroën Visa Plein Air
Didžiausią vertės kritimą pademonstravo vienas rečiausių ir keisčiausių 80-ųjų modelių – „Citroën Visa Plein Air“. Per pastaruosius penkerius metus klasikinio automobilio vertė krito daugiau nei dvigubai: nuo 19 000 eurų 2020-aisiais iki vos 9 000 eurų šiandien.
Šis modelis, dar žinomas kaip „Décapotable“, buvo itin reta atvira „Visa“ hečbeko versija, gaminama vos dvejus metus (1983–1985 m.). Tai vienas iš nedaugelio keturių durų kabrioletų automobilių istorijoje.
Šiandien šio modelio vertės kritimą lemia ne jo retumas. Automobilis pagarsėjęs dėl didelių problemų su korozija ir nepatikima elektros instaliacija. Be to, rasti specifinių kėbulo ar stogo detalių dabar yra beveik neįmanoma, o tai itin apsunkina bet kokią restauraciją.
Mercedes-Benz S klasė
„Mercedes-Benz 450 SE“ modelio vertė per pastaruosius penkerius metus sumažėjo 12,5 proc. – nuo vidutinės 24 000 eurų iki 21 000 eurų. Tai rodo, kad pirkėjų simpatijos pamažu krypsta link jo tiesioginio įpėdinio, W126 modelio.
Debiuto metu (1972 m.) W116 buvo pelnytai laikomas geriausiu automobiliu pasaulyje. Jis nustatė naujus segmento standartus, suderindamas tuo metu unikalų komforto ir saugumo lygį.
Technologine prasme tai buvo itin pažangus automobilis. Priekinėje ašyje buvo naudojama sudėtinga dvigubų skersinių svirčių pakaba, o gale – jau pasiteisinusi įstrižinių svirčių ašis.
Būtent W116 tapo pirmuoju serijiniu automobiliu pasaulyje, kuriame pirkėjai papildomai galėjo užsisakyti „Bosch“ sukurtą stabdžių antiblokavimo sistemą (ABS). Kitos saugumo inovacijos apėmė naujus galinius žibintus (kad ant jų mažiau kauptųsi purvas) ir minkštas apdailas medžiagas salone.
Nors 450 SE nebuvo pats galingiausias gamoje (ši vieta priklausė 6.9 modeliui), V8 variklis užtikrina solidžią dinamiką net ir šiandien. Tačiau ekspertai perspėja, kad perkant W116 būtina ieškoti idealaus stovio egzemplioriaus. Bet kokios kėbulo ar techninės dalies restauracijos kaštai šiandien jau gerokai viršija paties automobilio rinkos vertę.
Porsche 928
Į automobilių, kurių vertė per pastaruosius penkerius metus krito, sąrašą patenka „Porsche 928 GTS“. 1992–1995 metais gaminto modelio kaina sumažėjo 18,3 proc. – nuo vidutiniškai 82 000 eurų iki 67 000 eurų.
Toks pokytis – stebina, nes 10-ojo dešimtmečio pradžioje „928 GTS“ buvo laikomas vienu geriausių ir greičiausių „Gran Turismo“ (GT) automobilių pasaulyje, idealiai tinkančiu įveikti ilgus atstumus greitkeliuose.
Nepaisant nesenstančio dizaino ir puikių valdymo savybių, 928 visada liko jaunesniojo brolio vaidmenyje – „Porsche 911“ šešėlyje. Nors jis niekada nebuvo pigus, pastaruoju metu pastebima išliekamosios vertės korekcija.
Viena iš galimų kainos kritimo priežasčių – itin sudėtinga ir brangi automobilio priežiūra. Ekspertai perspėja, kad šio modelio eksploatacija reikalauja pedantiškos ir dokumentais pagrįstos priežiūros. Pati brangiausia procedūra – pagrindinio paskirstymo diržo keitimas, kurį privaloma atlikti kas 80 000 km arba kas šešerius metus.
Prieš perkant taip pat būtina kruopščiai patikrinti visų komforto įrangos prietaisų ir elektronikos veikimą. Be to, „Porsche 928“, kaip ir kiti „Transaxle“ serijos modeliai, turi būdingą problemą – nesandarų galinį stiklą. Bagažinėje aptikta drėgmė yra aiškus ženklas, kad automobilis turi šią ydą.
