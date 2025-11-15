 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Teismas panaikino klaidinančią elektromobilių taršos skaičiuoklę: gamintojams – smūgis, pirkėjams – daugiau skaidrumo

2025-11-15 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 19:00

Jungtinių Valstijų apeliacinis teismas priėmė sprendimą, galintį pakeisti automobilių pramonės žaidimo taisykles. Teismas panaikino esminę Joe Bideno administracijos taisyklę, kuri buvo naudojama apskaičiuoti elektromobilių efektyvumą.

Automobilių taršos matavimai (nuotr. gamintojo)

Jungtinių Valstijų apeliacinis teismas priėmė sprendimą, galintį pakeisti automobilių pramonės žaidimo taisykles. Teismas panaikino esminę Joe Bideno administracijos taisyklę, kuri buvo naudojama apskaičiuoti elektromobilių efektyvumą.

REKLAMA
0

Teismas nusprendė, kad Energetikos departamentas (DOE) viršijo savo įgaliojimus, palikdamas galioti metodiką, kuri, pasak kritikų, dirbtinai išpūsdavo elektromobilių efektyvumo rodiklius. Šis sprendimas yra didelė automobilių pramonės pergalė, reiškianti, kad gamintojai nebegalės pasikliauti „apskaitos triukais“ ir bus priversti investuoti į realias technologines inovacijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip veikė senoji sistema?

Panaikinta taisyklė nustatydavo, kaip elektromobilio suvartojama elektros energija yra prilyginama tradiciniam benzino suvartojimui (MPGe – mylios galonui ekvivalento). Problema ta, kad senoji formulė buvo visiškai atitrūkusi nuo realybės: ji neatsižvelgdavo nei į energijos nuostolius įkrovimo metu, nei į elektros tinklų efektyvumą.

REKLAMA

Dėl šios ydingos metodikos elektromobiliai popieriuje atrodė net penkis kartus efektyvesni už benzininius analogus, nors realus skirtumas buvo kur kas mažesnis.

Gamintojai iš to gavo milžinišką naudą. Dirbtinai išpūsti MPGe rodikliai padėdavo lengvai pasiekti griežtus vidutinius viso automobilių parko taršos standartus (CAFE). Be to, tai leido generuoti perteklinius taršos kreditus, kuriuos buvo galima parduoti kitiems gamintojams.

REKLAMA
REKLAMA

Kas keičiasi dabar?

Teismo sprendimu ši sistema pripažinta neteisėta ir privalo būti nedelsiant atšaukta. Tai reiškia, kad Energetikos departamentas turės sukurti naują, fiziškai tikslesnę metodiką, kuri įvertins realius energijos nuostolius.

Gamintojams tai – didžiulis pokytis. Jie nebegalės lengvai pasiekti taršos normų vien turėdami gamoje elektromobilių. Nuo šiol jie bus priversti investuoti į realų, o ne „popierinį“ efektyvumą: geresnę aerodinamiką, lengvesnes konstrukcijas ir efektyvesnius vidaus degimo variklius bei hibridines sistemas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vartotojams šis sprendimas atneš daugiau skaidrumo. Nauji efektyvumo rodikliai turėtų geriau atspindėti realybę – skaičiai, matomi etiketėje, pagaliau turėtų priartėti prie to, ką vairuotojai mato borto kompiuteriuose.

Poveikis Europai

Nors JAV teismo sprendimas tiesiogiai nekeičia Europos įstatymų, jis siunčia galingą signalą visai pasaulinei rinkai. JAV žengus žingsnį atgal nuo griežto elektromobilių protegavimo, o Europai toliau laikantis griežto 2035-ųjų tikslo, gali sutrikti globali reguliacinė pusiausvyra.

Tai taip pat sustiprina automobilių pramonės argumentus, kad reguliavimas turi būti paremtas technologiniu neutralumu, o ne vienos technologijos protegavimu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Įperkamų automobilių (iki 25 000 eurų) kategorijoje laimėjo „Dacia Bigster“ (nuotr. Organizatorių)
Paskelbtas populiariausių automobilių Europoje sąrašas: lietuvių mylimus gamintojus lenkia vienas gamintojas
Fiat Multipla (nuotr. gamintojo)
Inovacijos, kurios liko be ovacijų: idėjos, kurios nepasiteisino
Europos metų automobilis
Paskelbti pretendentai į „Europos metų automobilis 2026“ titulą: tarp nominantų – tiek „Dacia“, tiek „Mercedes-Benz“
BMW automobilių gamykla (nuotr. gamintojo)
Paaiškėjo tikroji automobiliams skirtų lustų krizės priežastis: sprendimas įsiutino Kiniją (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų