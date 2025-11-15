Teismas panaikino klaidinančią elektromobilių taršos skaičiuoklę: gamintojams – smūgis, pirkėjams – daugiau skaidrumo

Teismas nusprendė, kad Energetikos departamentas (DOE) viršijo savo įgaliojimus, palikdamas galioti metodiką, kuri, pasak kritikų, dirbtinai išpūsdavo elektromobilių efektyvumo rodiklius. Šis sprendimas yra didelė automobilių pramonės pergalė, reiškianti, kad gamintojai nebegalės pasikliauti „apskaitos triukais“ ir bus priversti investuoti į realias technologines inovacijas.
Kaip veikė senoji sistema?
Panaikinta taisyklė nustatydavo, kaip elektromobilio suvartojama elektros energija yra prilyginama tradiciniam benzino suvartojimui (MPGe – mylios galonui ekvivalento). Problema ta, kad senoji formulė buvo visiškai atitrūkusi nuo realybės: ji neatsižvelgdavo nei į energijos nuostolius įkrovimo metu, nei į elektros tinklų efektyvumą.
Dėl šios ydingos metodikos elektromobiliai popieriuje atrodė net penkis kartus efektyvesni už benzininius analogus, nors realus skirtumas buvo kur kas mažesnis.
Gamintojai iš to gavo milžinišką naudą. Dirbtinai išpūsti MPGe rodikliai padėdavo lengvai pasiekti griežtus vidutinius viso automobilių parko taršos standartus (CAFE). Be to, tai leido generuoti perteklinius taršos kreditus, kuriuos buvo galima parduoti kitiems gamintojams.
Kas keičiasi dabar?
Teismo sprendimu ši sistema pripažinta neteisėta ir privalo būti nedelsiant atšaukta. Tai reiškia, kad Energetikos departamentas turės sukurti naują, fiziškai tikslesnę metodiką, kuri įvertins realius energijos nuostolius.
Gamintojams tai – didžiulis pokytis. Jie nebegalės lengvai pasiekti taršos normų vien turėdami gamoje elektromobilių. Nuo šiol jie bus priversti investuoti į realų, o ne „popierinį“ efektyvumą: geresnę aerodinamiką, lengvesnes konstrukcijas ir efektyvesnius vidaus degimo variklius bei hibridines sistemas.
Vartotojams šis sprendimas atneš daugiau skaidrumo. Nauji efektyvumo rodikliai turėtų geriau atspindėti realybę – skaičiai, matomi etiketėje, pagaliau turėtų priartėti prie to, ką vairuotojai mato borto kompiuteriuose.
Poveikis Europai
Nors JAV teismo sprendimas tiesiogiai nekeičia Europos įstatymų, jis siunčia galingą signalą visai pasaulinei rinkai. JAV žengus žingsnį atgal nuo griežto elektromobilių protegavimo, o Europai toliau laikantis griežto 2035-ųjų tikslo, gali sutrikti globali reguliacinė pusiausvyra.
Tai taip pat sustiprina automobilių pramonės argumentus, kad reguliavimas turi būti paremtas technologiniu neutralumu, o ne vienos technologijos protegavimu.
