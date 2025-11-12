BMW meta iššūkį „Mercedes-Benz“: gavo itin svarbų leidimą

Tai tapo įmanoma dėl naujo Jungtinių Tautų reglamento DCAS (Driver Control Assistance Systems), kuris pagaliau suteikė teisinį pagrindą tokioms pažangioms L2 sistemoms.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Ši funkcija, vadinama „Motorway Assistant“, pati palaiko greitį, atstumą, išlaiko automobilį juostoje ir reaguoja į kitus eismo dalyvius.
Svarbu pabrėžti, kad tai vis dar yra 2-ojo lygio sistema, todėl vairuotojas privalo nuolat stebėti kelią ir būti pasirengęs bet kurią akimirką perimti valdymą.
Sistema taip pat gali automatiškai persirikiuoti į kitą eismo juostą. Vairuotojui tereikia aktyvuoti manevrą pažvelgus į atitinkamą šoninį veidrodėlį.
Naudodama akių sekimo technologiją su „BMW Maps“ navigacijos duomenimis, sistema atpažįsta išvažiavimus bei persirikiavimo juostas ir laiku pasiūlo reikiamą manevrą.
Pasirinko kitokią strategiją
Šiuo žingsniu BMW renkasi visiškai kitokią strategiją nei jų pagrindiniai konkurentai „Mercedes-Benz“.
„Mercedes“ jau 2023 metais gavo sertifikatą 3-iojo lygio (L3) sistemai „Drive Pilot“. Esminis skirtumas tas, kad L3 leidžia vairuotojui visiškai atitraukti akis nuo kelio (pvz., žiūrėti filmą). Tačiau „Mercedes“ sistema turi du esminius trūkumus: ji veikia tik iki 95 km/val. (iš esmės tik spūstyse) ir yra legali tik Vokietijoje.
BMW pasirinko praktiškesnį kelią: nors jų sistema yra žemesnio, 2-ojo lygio, ji veikia važiuojant kur kas didesniu, 130 km/val. greičiu, ir jau dabar yra patvirtinta devyniose Europos šalyse (Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge ir Lichtenšteine).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!