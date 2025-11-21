 
Automobilių naujienos

Oficialiai pristatytas naujos kartos „Porsche Cayenne“: „Turbo S“ versija generuos 1156 AG

2025-11-21 19:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 19:07

Legendinis sportinių automobilių gamintojas „Porsche“ žengia dar vieną žingsnį elektrifikacijos link ir pristato galingiausią visų laikų „Cayenne“ versiją. Naujasis „Cayenne Turbo Electric“ ne tik demonstruoja įspūdingą 850 kW (1156 AG) galią, bet ir žada naujus standartus prabangių elektrinių visureigių segmente.

Porsche Cayenne (nuotr. gamintojo)

Legendinis sportinių automobilių gamintojas „Porsche“ žengia dar vieną žingsnį elektrifikacijos link ir pristato galingiausią visų laikų „Cayenne“ versiją. Naujasis „Cayenne Turbo Electric“ ne tik demonstruoja įspūdingą 850 kW (1156 AG) galią, bet ir žada naujus standartus prabangių elektrinių visureigių segmente.

0

Pristatomi du modeliai – standartinis „Cayenne Electric“ ir galingiausias „Cayenne Turbo Electric“. Abu jie varomi visais keturiais ratais, o galią tarp ašių paskirsto elektroninė „Porsche Traction Management“ sistema, užtikrinanti optimalų sukibimą bet kokiomis sąlygomis.

Galia, pranokstanti lūkesčius

„Cayenne Turbo Electric“ techniniai duomenys stulbina. Naudojant „Launch Control“ funkciją, visureigis pasiekia 850 kW (1 156 AG) galią ir milžinišką 1 500 Nm sukimo momentą. Tai leidžia 100 km/val. greitį pasiekti vos per 2,5 sekundės, o 200 km/val. – per 7,4 sekundės. Maksimalus greitis siekia 260 km/val.

Šioje versijoje naudojami tiesioginio aušinimo elektros varikliai – technologija, pasiskolinta iš „Formulės E“. Įprastu režimu galia siekia 630 kW (857 AG), tačiau paspaudus „Push-to-Pass“ mygtuką, 10-čiai sekundžių galima aktyvuoti papildomus 130 kW (176 AG).

Standartinis „Cayenne Electric“ taip pat nėra lėtas: jo galia siekia 300 kW (408 AG), o su „Launch Control“ – 325 kW (442 AG). Įsibėgėjimas iki 100 km/val. trunka 4,8 sekundės.

390 kW įkrovimas ir 642 km rida

Abu modeliai komplektuojami su 113 kWh talpos ličio jonų baterija. Pagal WLTP standartą, „Cayenne Electric“ viena įkrova gali nuvažiuoti iki 642 km, o galingesnė „Turbo“ versija – iki 623 km.

Tačiau didžiausia naujovė – įkrovimo greitis. Dėl 800 voltų sistemos, automobiliai palaiko net 390 kW (tam tikromis sąlygomis – iki 400 kW) galios įkrovimą. Tai leidžia bateriją nuo 10 iki 80 proc. įkrauti vos per 16 minučių. Be to, tai pirmasis „Porsche“, palaikantis ir belaidį įkrovimą (iki 11 kW).

Stabdymo energijos regeneracija taip pat įspūdinga – ji siekia iki 600 kW, todėl apie 97 proc. visų kasdienių stabdymų atliekami vien elektros varikliais, nenaudojant mechaninių stabdžių.

Komfortas ir technologijos

Elektrinis „Cayenne“ tapo didesnis už vidaus degimo varikliu varomą brolį – jis pailgėjo 55 mm, o ratų bazė išaugo net 13 cm. Tai leido sukurti gerokai erdvesnį saloną ir 781 l talpos bagažinę (su papildoma 90 l dėtuve priekyje).

Vairuotojo vietoje dominuoja lenktas OLED ekranas, papildytas 14,25 colio prietaisų skydeliu ir atskiru ekranu keleiviui. Naujovė – papildytos realybės (AR) projekcinis ekranas, sukuriantis vaizdą, prilygstantį 87 colių televizoriui.

Lietuvoje naujojo „Cayenne Electric“ kaina prasideda nuo 107 221 euro, o galingiausio „Cayenne Turbo Electric“ – nuo 168 521 euro.

