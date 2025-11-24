Atlikėjas Deividas Valma atsivėrė apie tai, kaip mes gyvename: „Slepiam jausmus, bėgam nuo savęs“

„Pastaruoju metu daug galvoju, kaip mes gyvename – slepiam jausmus, bėgam nuo savęs, bijom keistis, – sako Deividas. – Šita daina man tarsi pokalbis su savimi. Apie tai, kad kartais reikia pripažinti, jog skauda, ir tiesiog gyventi toliau.“
Kūrinys kalba apie emocinį lūžį – tą momentą, kai senas gyvenimo būdas jau nebetinka, o naujas dar tik formuojasi. Pasak atlikėjo, daina gimė iš labai tikrų ir aiškių suvokimų apie būtį, jautrumą ir žmogaus poreikį patirti viską iki galo, rašoma pranešime spaudai.
„Noriu prisiliesti prie žmonių, kurie dažnai jaučiasi vieniši, pasimetę arba pavargę nuo savęs. Aš pats esu išgyvenęs labai panašius etapus, todėl žinau, ką reiškia ieškoti jėgų iš naujo. Jei bent vienas žmogus šitame kūrinyje atras stiprybės – vadinasi, daina atliko savo darbą“, – dalijasi Deividas. Pasak jo, šiandien vis dažniau pritrūkstame paprasto žmogiškumo: „Tikrumo, jausmo, ryšio. Man svarbu priminti, kad jautrumas nėra silpnybė — tai emocija, kuri mus suartina.“
Kartu su daina pristatomas ir minimalistinis vaizdo įrašas. Jame Deividas matomas ežere sėdintis ant kėdės, su grandinėmis ant kūno, o aplink jį esantis vanduo kuria ramią, susikaupimo atmosferą. Vaizdas sąmoningai sulietas, tarsi užfiksuota būsena, kai mintys ir realybė susilieja į vieną. „Norėjau, kad liktų tik emocija ir aiški mintis. Vanduo man reiškia apsivalymą ir naują pradžią, o grandinės — tai, kas mus kartais viduje sulaiko. Dažnai ne pasaulis mus riboja, o mes patys“, – sako atlikėjas.
Dainos tekstą ir muziką Deividas sukūrė pats. Skambesį padėjo išgryninti Justinas Drūtys (San Coda), kurio studijoje Kaune kūrinys ir buvo įrašytas. „Su Justinu viskas vyksta labai lengvai. Aš atnešu mintį, nuotaiką, o jis iškart pajunta, kur ji turi skambėti. Man buvo svarbiausia, kad daina išliktų tikra — tokia, kokią ją jaučiau kurdamas“, – pasakoja Deividas.
