Masiškai plinta garsios Lietuvos dainininkės pokalbis su močiute: anūkės žodžiai pribloškė

Trečiadienį „Power Hit Radio“ laidos eteryje atlikėja Viktorija Vyšniauskaitė, scenoje žinoma pseudonimu It's Cheri, pirmą kartą pristatė premjerą – naują dainą „Pavėjui“, tačiau laidoje įvyko itin smagi akimirka.
Močiutė iškart pasiteiravo anūkės, kas per problema, dėl kurios skambinama?
„Nežinau, kaip tau čia pasakyt. Aš mamai dar nenoriu sakyt, bijau, bet aš pasidariau testą ir...“, – intrigavo Viktorija, tačiau neiškentusi močiutė paklausė: „Nu, ir kas?“
V. Vyšniauskaitė netrukus pasakė, jog laukiasi, o močiutei pasiteiravus, nuo ko, dainininkė atsakė, jog nežino.
Po šių žodžių, močiutės reakcija pribloškė.
„Nu tai jau viršūnė. Nu jau čia viršūnė. Tai su keliais pi***s? Ar su vienu?“, – paklausė močiutė.
Vos laikydama juoką, Viktorija atsakė: „Nu, su vienu. Ten pusantro. Nežinau, kaip paaiškint.“
Močiutei parūpo, kas yra vaiko tėvas, bet Viktorija nedaugžodžiavo ir pasakė, kad jis – labai jaunas, o dainininkė nežino, ką šiuo metu daryti. Taip pat pridūrė, kad buvo du vaikinai ir nežino, kuriam sakyti, nuo kurio laukiasi.
Močiutė ilgai netruko duoti patarimo: „Labai gerai, reikia gimdyti, Dievo dovana. Sakyk tam, kuris labiau patinka“, – atsakė močiutė.