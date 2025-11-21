 
Masiškai plinta garsios Lietuvos dainininkės pokalbis su močiute: anūkės žodžiai pribloškė

2025-11-21
2025-11-21 11:55

Trečiadienį „Power Hit Radio“ laidos eteryje atlikėja Viktorija Vyšniauskaitė, scenoje žinoma pseudonimu It's Cheri, pirmą kartą pristatė premjerą – naują dainą „Pavėjui“, tačiau laidoje įvyko itin smagi akimirka. 

2

Viktorija yra operos solisto ir pastoriaus Vaido Vyšniausko dukra.

Močiutės palaikymas

Power Hit Radio laidos eteryje dainininkė surengė nepamirštamą pokštą savo močiutei. Pokalbis netikėtai virto dramatišku išpažinimu, kupinu juoko ašarų ir netikėtumo.

„Alio, baba, labas“, – pokalbį pradėjo Viktorija. 

Močiutė iškart pasiteiravo anūkės, kas per problema, dėl kurios skambinama?

„Nežinau, kaip tau čia pasakyt. Aš mamai dar nenoriu sakyt, bijau, bet aš pasidariau testą ir...“, – intrigavo Viktorija, tačiau neiškentusi močiutė paklausė: „Nu, ir kas?“

V. Vyšniauskaitė netrukus pasakė, jog laukiasi, o močiutei pasiteiravus, nuo ko, dainininkė atsakė, jog nežino. 

Po šių žodžių, močiutės reakcija pribloškė.

„Nu tai jau viršūnė. Nu jau čia viršūnė. Tai su keliais pi***s? Ar su vienu?“, – paklausė močiutė.

Vos laikydama juoką, Viktorija atsakė: „Nu, su vienu. Ten pusantro. Nežinau, kaip paaiškint.“

Močiutei parūpo, kas yra vaiko tėvas, bet Viktorija nedaugžodžiavo ir pasakė, kad jis – labai jaunas, o dainininkė nežino, ką šiuo metu daryti. Taip pat pridūrė, kad buvo du vaikinai ir nežino, kuriam sakyti, nuo kurio laukiasi.

Močiutė ilgai netruko duoti patarimo: „Labai gerai, reikia gimdyti, Dievo dovana. Sakyk tam, kuris labiau patinka“, – atsakė močiutė.

Nuvylęs pokštas

Galiausiai Viktorija pripažino močiutei, kad tai tebuvo pokštas, kurį nusprendė iškrėsti radijo eteryje.

„Gerai, močiute, iš tikrųjų turiu prisipažint tau. Mes tave išdūrėme“, – eteryje pasigirdo juokas. 

Iš močiutės išgirdusi tik tylą, Viktorija paklausė: „Močiute, nusivylei dabar?“

„Nu, aišku... Labai laukiu proanūkio“, – atsakė močiutė.

Viktorija močiutei dar kartą pasakė, kad tai buvo juokelis ir tada pasigirdo močiutės juokas.

Išgirskite naują It's Cheri dainą: