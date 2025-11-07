 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Netikėtas žingsnis iš Lietuvos hitų prodiuserio: „Kodėl aš tai leidau?“

2025-11-07 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 17:55

Kaip rašoma spaudos pranešime, vienas ryškiausių šiuolaikinės pop scenos prodiuserių Faustas Venckus žengia svarbų kūrybinį žingsnį – pristato solinę dainą „Negaliu Tavęs Pakęst“. „Tai kūrinys apie tamsiąją meilės pusę, kai supranti, kad tavim naudojasi, bet vis vien sakai – „gerai“, – sako Faustas.

Faustas Venckus (Nuotr. Pranešimo spaudai)
65

Kaip rašoma spaudos pranešime, vienas ryškiausių šiuolaikinės pop scenos prodiuserių Faustas Venckus žengia svarbų kūrybinį žingsnį – pristato solinę dainą „Negaliu Tavęs Pakęst“. „Tai kūrinys apie tamsiąją meilės pusę, kai supranti, kad tavim naudojasi, bet vis vien sakai – „gerai“, – sako Faustas.

REKLAMA
0

Faustas puikiai pažįsta pop muzikos žaidimo taisykles, bet kūrinys gimė ne iš formulės, o iš jausmo. „Kai patiri meilę be pagarbos ir nori iš to išsilaisvinti. Pagaliau pamatai, kad kažkas tave tampė už virvučių, ir pats sau pasakai – what the hell, kodėl aš tai leidau?“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Muzikoje save atradęs Faustas Venckus
(65 nuotr.)
(65 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Muzikoje save atradęs Faustas Venckus

Spontaniška daina

Daina gimė spontaniškai – be plano, iš impulso. „Tiesiog pasileidau muziką, pradėjau dainuoti ir kažkaip natūraliai pasakiau: „negaliu tavęs pakęsti“. Tą akimirką pajutau tai, ką kažkada buvau išgyvenęs – ir ką, manau, daugelis puikiai pažįsta“, – pasakoja atlikėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors iš pirmo žvilgsnio daina gali skambėti kaip stiprus neigiamas pareiškimas, iš tiesų ji kalba apie tamsiąją meilės pusę – toksišką prisirišimą ir kovą tarp meilės bei neapykantos.

REKLAMA

„Kažkada buvau sudaužyta širdimi, bet dabar esu išgijęs“, – šypteli Faustas. Šiandien jis gyvena visai kitokiu jausmu – pirmoji jo dainas išgirsta gyvenimo partnerė Gustė. „Ji – didžiausias mano ramstis“, – sako atlikėjas.

Palaikymas

Prie debiutinės dainos kūrimo prisidėjo artimi bičiuliai – Gjan ir Rokas Jansonas. „Drauge išgryninome tekstą, struktūrą. Nepaprastai gera, kad šiame kelyje nesu vienas. Mane supa žmonės, kurie besąlygiškai palaiko.“

REKLAMA
REKLAMA

Per daugiau nei dešimtmetį Faustas prisidėjo prie daugelio žinomų Lietuvos atlikėjų kūrybos. Jo braižas slypi Jazzu, Giedrės, Jurijaus ar Gebrasy albumuose, o jo kurti garsai skamba tokiuose radijo hituose, kaip „Dumblas“, „Apie tave“, „Užgis iki vestuvių“, „Where’d You Wanna Go“, „Tyli mergaitė“ bei daugelyje kitų.

Iš Kelmės kilęs Faustas užaugo muzikuojančioje šeimoje – močiutė mokė groti pianinu, tėtis vadovavo ansambliams, mama dirbo kultūros srityje. Būgnus mušantis paauglys, pakviestas groti su GJan, persikėlė į Šiaulius, o po to į Vilnių. „Kai atvykau iš mažo miestelio, viskas atrodė nepasiekiama. Bet dabar matau – jei nuoširdžiai darai, kas tau svarbu, viskas įmanoma“, – šypteli Faustas.

Naują Fausto dainą galite išgirsti čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų