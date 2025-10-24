Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Netikėta Vaidos Narkevičiūtės-Diamond išpažintis: blaškosi tarp dviejų širdžių

2025-10-24
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 19:02

Londone gyvenanti atlikėja Vaida Narkevičiūtė-Diamond ne tik vis dažniau sutinkama Lietuvoje koncertų metu, bet ir nuolat pradžiugina gerbėjus tiek smagiais ir jaukiais įrašais socialiniuose tinkluose, tiek muzikinėmis naujienomis.

Vaida Narkevičiūtė-Diamond pristato naują dainą (nuotr. Dovilė Ardamackajė-Lukė)
16

0

Kas itin sveikintina, kad atlikėja jaučia pagarbą lietuvių dainų autoriams: nors turi visas galimybes dirbti su užsieniečiais, Diamond lieka prie savo šaknų ir atlieka lietuvių jai sukurtas autorines dainas. Taip ir šį kartą, pristatydama naujausią, smagia nuotaika prisotintą kūrinį „Pabandom“, pirmiausia Diamond dėkoja visiems lietuviams – savo sričių profesionalams, padėjusiems įgyvendinti dainos idėją, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pristato naują dainą

Muziką sukūrė žymus kompozitorius Martynas Puchovičius (tiesa, dar ir pritariančiuoju balsu padainavo), tekstą – Robertas Dukevičius; savo balsu dainą „papuošė“, gitarų partijas įgrojo ir kartu su Martynu aranžuotę sukūrė bei nuoširdžiai mintimis dalijosi Vladas Chockevičius.

Dovilė Ardamackajė-Lukė
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovilė Ardamackajė-Lukė

Kai jau dainos įrašai buvo baigti, prasidėjo jos vizualizacijos įgyvendinimo procesas: „Aš mačiau jos viziją – norėjosi kažko linksmo ir faino, todėl prieš akis iškilo ryškus vizualas: dvi bėgančios širdys“, – pirminę mintį atskleidė Diamond. Taip įvyko filmo scenarijaus vertas vaizdo klipo filmavimas, kurio metu atlikėja tarsi turi pasirinkti vieną iš dviejų įspūdingų širdžių.

„Praeiviai negalėjo atsistebėti filmavimo epizodais – šypsojosi visi: nuo mažiausio iki vyriausio, o visa TikTok platforma tądien mirgėte mirgėjo nuo akį traukiančių raudonų širdžių, besiblaškančių po Anglijos sostinę“, – vaizdo klipo filmavimo užkulisius atskleidžia Diamond.

Vis tik, nepaprastai įdomu, kas slėpėsi po širdžių kaukėmis? Ar atlikėja subtiliai nutylės, ar išdrįs praskleisti tą paslapties šydą? „Galėčiau palikti intrigą, bet negaliu nepadėkoti savo mylimam vyrui už tai, kad niekada man nesako „ne“ ir ryžtasi beprotiškiausių mano idėjų įgyvendinimui. Tad viena širdelė buvo jis. Na, o antra... jo draugas“, – juokiasi atlikėja. Paklausta, ar yra tiesos dviejų širdžių kovoje dėl atlikėjos širdies, Diamond patikino, kad jos širdis jau seniai užimta, ir net patys mieliausi „širdukai“, kad ir kaip stengtųsi, ten sau vietos nerastų.

Beje, vaizdo klipo įgyvendinimą Diamond ir vėl patikėjo Anglijoje ir Lietuvoje vaizdo klipus kuriančiam Mindaugui Narbutui bei jo asistentui, kurį Vaida vadina tiesiog Edmuku. „Vyrai ir vėl sugebėjo maksimaliai įgyvendinti visas mano komandai ir man kilusias idėjas, todėl rezultatu likau labai patenkinta“, – sako Diamond.

O kaip pačią dainą ir vaizdo klipą įvertinsite Jūs? Kviečiame pasiklausyti!

