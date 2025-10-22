Nombeko Auguste kreipiasi į gerbėjus: turi džiugių žinių

Atlikėja sako norinti, kad klausytojai šiame kūrinyje rastų kažką artimo sau ir prisimintų, jog meilė ir rūpestis sau yra itin svarbu. Kaip teigia pati: „Reikia išmokti palikti situacijas, kuriose jaučiamės ne iki galo pageidaujami ir norimi.“
Atlikėja atskleidžia, kad ankstesnė jos kūryba labiau pasižymėjo elektroniniu skambesiu, o „Bus Kaip Nori“ išsiskiria tuo, jog šiame kūrinyje galima išgirsti daugiau gyvo garso.
Nombeko Auguste džiaugiasi, kad komanda iš karto suprato jos lūkestį: „Neįsivaizduoju kaip ši daina galėtų skambėti kitaip. Pirmoji prodiuserių atsiųsta versija buvo tokia, kokią girdėjau galvoje“.
Vaizdo klipas su išskirtiniu vizualu
Kartu su „Bus Kaip Nori“ muzikine premjera Nombeko pristato ir specialiai šiam kūriniui nufilmuotą vizualą.
„Klipui pasirinkome nespalvotą vaizdą ir gana nostalgišką nuotaiką, kuri puikiai atitinka ir kūrinio idėją“ – sako Nombeko.
Vaizdo siužete atlikėją galima matyti atliekančią daug chaotiškų judesių, bėgančią ir besiblaškančią. Kaip pasakoja pati Nombeko Auguste – jai ši simbolika yra apie bandymą nusikratyti ir paleisti nemalonius jausmus. Kalbėdama apie įvaizdį šiam vizualui atlikėja sako, jog pagrindinė idėja buvo paprastumas:
„Dėkoju stilistei Augustei Bukytei, kad suprato mintį. Bandėme atsikratyti pompastikos, blizgučių ir sukurti paprastą vaizdą, kad galėtų kalbėti emocijos“.
Vizualui taip pat pasirinkta ir neatsitiktinė lokacija – Lietuvos pajūris. Atlikėja sako, kad tai simboliška, kadangi jūra šioje dainoje nuplauna liūdesį ir skausmą, nusinešdama jį gilyn su savimi:
„Kylančios ir besileidžiančios bangos didesniame paveiksle man reiškia, kad nebūtinai tie nemalonūs jausmai niekada nesugrįš – šiandien jaučiuosi geriau, rytoj gal vėl sugrįšiu į tas pačias mintis ir tame bangavime nėra nieko blogo.
Vizualizacijoje jausmai taip pat banguoja: pradedu nuo ramybės ir liūdesio, viskas nuosekliai perauga į stipresnius jausmus, o vėliau maišosi”.
Pristatydama singlą atlikėja tikisi, kad jis pasieks klausytojų širdis, o pasakodama apie kūrybos planus užtikrintai teigia, kad nori leisti vis daugiau muzikos ir atrasti dar geresnį kontaktą su savo auditorija.
