TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo antrojo Jessica Shy koncerto bilietų kainos: atlikėja atsiprašo ir siunčia 1 pažadą

2025-10-10 10:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 10:36

Viena žinomiausių atlikėjų Lietuvoje Jessica Shy ir vėl nustebino gerbėjus. Moteris dar prieš porą dienų paskelbė apie 2026 metais vyksiantį koncertą Vingio parke, tačiau dar vakar pasirodė žinia, jog bilietai yra išparduoti. Šiandien Jessica Shy su trenksmu pradėjo penktadienio rytą. Atlikėja pranešė, jog bus organizuojamas dar vienas koncertas Vingio parke ir skyrė žodžius gerbėjams.

4

Atlikėja paskelbė, jog bus antrasis koncertas Vingio parke, kuris įvyks dieną prieš pirmąjį.

Vienas koncertas vyks rugpjūčio 28 dieną, o kitas rugpjūčio 29 dieną. Bilietų prekyba į antrąjį koncertą jau yra prasidėjusi nuo spalio 10 dienos ir 10 valandos.

Skyrė žodžius gerbėjams

Žinoma atlikėja besidžiaugdama išparduotu pirmuoju koncertu Vingio parke pasidalino džiugia žinia su gerbėjais bei dėkojo jiems:

„Šiandien pradedu rytą labai džiugiomis naujienomis, ilgai kalbėjome su komanda ir diskutavome, kaip pasielgti, kai liko nemažai žmonių, kurie nespėjo įsigyti bilietų ir yra liūdni ir pikti, ir nori ten būti kitais metais.

Mes visgi nepabūgsime ir padarysime antrą koncertą rugpjūčio 28 dieną, į kurį bilietus paleidžiame jau nuo šio ryto 10 valandos, prieinamą visiems. Tikiuosi, kad pavyks užpildyti ir antrą Vingio parką.

Šie koncertai neišvengiamai skirsis vienas nuo kito ir bus savaip unikalūs. O tie žmonės, kurie laukė eilėse, stengėsi gauti kodą ir norėjo įsigyti tuos pirmuosius bilietus, ačiū jums, nesijaudinkite, mes sugalvosime, kaip praturtinti jūsų laiką ir patirtį koncerte papildomai, tai pastangos buvo ne veltui. Ačiū“.

Šeštadieniui, pirmam koncertui įsigyti, bilieto kaina buvo 51,50 eurų, o penktadieniui, kuriam paskelbta naujoji data, kaina yra 56,50 eurų.

Jessica Shy atsiprašo ir siunčia pažadą gerbėjams

Vis dėlto kai kurie gerbėjai neslepia apmaudo, kad pirko bilietus į pirmąjį koncertą, o dabar jiems teks eiti į antrąjį. Į tai sureagavo ir pati Jessica Shy:

„Sveiki! Šiandien susilaukiau gan piktų žinučių, tad noriu pasisakyti čia.

Suprantu, jog kažkam nesmagu jog nusipirkę pirmuosius bilietus sudalyvaus antrame koncerte.

  1. Bilieto kaina 28 dieną bus brangesnė.
  2. Pažadu jog rasime būdų, kaip praplatinti 29 dienos koncertą, kad tai nebūtų identiška patirtis. Visad kažką sugalvojame ir galite pasiūlyti patys, kas labiausiai pradžiugintų.
  3. Nuoširdžiai tokių rezultatų negalėjome numatyti ir sprendimai yra priimami tarp didelės komandos, įvairių faktorių.

Atsiprašau už nepatogumus, noriu priminti, kad tai bus nepakartojamas vakaras, bet kokiu atveju.

Jei kažkas tikrai tai mato kaip didelę problemą, galite susisiekti su [email protected] ir pasikeisti bilieto datą nemokamai. Man nuoširdžiai rūpi, tad prašau supratingumo“, – savo gerbėjų grupėje rašė pati atlikėja.

