Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Neįtikėtina: vos per parą išparduoti visi bilietai į Jessicos Shy koncertą Vingio parke

2025-10-09 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 12:20

Neįtikėtina – viena didžiausių Lietuvos scenos žvaigždžių Jessica Shy vos per parą pardavė visus bilietus į savo koncertą Vingio parką, vyksiantį kitų metų rugpjūtį, skelbia bilietai.lt.

Jessica Shy

Neįtikėtina – viena didžiausių Lietuvos scenos žvaigždžių Jessica Shy vos per parą pardavė visus bilietus į savo koncertą Vingio parką, vyksiantį kitų metų rugpjūtį, skelbia bilietai.lt.

REKLAMA
15

Po itin įspūdingų ir sėkmingų kūrybinių metų, rekordinio populiariumo atlikėja Jessica Shy žengia dar vieną įspūdingą žingsnį: jau rugpjūčio 29 d. Vilniaus Vingio parke ji surengs didžiausią savo karjeros koncertą po atviru dangumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad tai bus ambicingiausias ir daugiausiai pasiruošimo pareikalausiantis atlikėjos koncertas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Pastaruoju metu vis girdžiu pasmalsavimų, kodėl dar nerengiame koncerto Vingio parke. Nenorėjau to daryti per anksti – turėjome jam subręsti, užaugti, suburti klausytojų jūrą ir tik tuomet drąsiai žengti ten. Pagaliau jaučiu, jog tam atėjo laikas. 

REKLAMA

Manau, kad neišvengiamai tai bus daugiausia iššūkių pareikalausiantis renginys, kokį esame kada nors ruošę, bet kartu – absoliutus istorinis įvykis mums patiems, kurį įsirašysime į savo gyvenimus kaip akimirką, dėl kurios beprotiškai didžiuosimės. Nežinia, ar dar kada bus toks pats“ – atviravo atlikėja. 

Įspūdingi koncertai

Šią vasarą Jessica Shy jau spėjo pasiekti įspūdingą rekordą – net trys pilnai išparduoti koncertai Vilniaus Kalnų parke subūrė dešimtis tūkstančių atlikėjos gerbėjų. Skelbiama, kad dar niekada jokiam Lietuvos muzikos scenos atlikėjui ar grupei to nepavyko padaryti. Svarbu paminėti, kad pastarieji koncertai vos tik paskelbus jų datas buvo išparduoti žaibiškai – tam neprireikė nei kelių dienų. 

REKLAMA
REKLAMA

Jessica Shy – Žvėris

Vos prieš metus Kauno Dariaus ir Girėno stadione nugriaudėjo ir kol kas didžiausias Jessicos Shy koncertas, kuriame dalyvavo daugiau nei 40 tūkst. gerbėjų. „Po to vakaro jaučiausi labiau pasikrovusi nei išsekusi. Norėjau dar likti scenoje, nes žmonės nenorėjo išeiti. Šiuo metu jaučiu kūrybinį pakilimą ir naujus vėjus. Vasaros koncertai visada ypatingi,“ – tuo metu dalinosi atlikėja. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per pastaruosius metus Jessica Shy tapo neabejotina Lietuvos pop scenos lydere. Ji du kartus iš eilės pripažinta „Metų atlikėja“ prestižiniuose M.A.M.A. muzikos apdovanojimuose, o jos kūriniai – „Apkabink“, „Tyliai pakuždėk“, „Šokam lėtai“ ir „Dėl tavęs“ – YouTube platformoje skaičiuoja dešimtis milijonų perklausų. 

REKLAMA

Jessica Shy – Apkabink 

Šių metų M.A.M.A. apdovanojimuose atlikėja pelnė net keturis statulėles, o pernai triumfavo šešiose kategorijose, tarp jų – „Metų atlikėjos“, „Metų albumo“ ir „Metų dainos“. Tokie įvertinimai tik dar kartą įrodo, kad Jessica Shy – viena ryškiausių ir geidžiamiausių atlikėjų šiandieninėje Lietuvos scenoje. 

REKLAMA

Ankstesni Jessica Shy koncertai Klaipėdos vasaros estradoje ir žiemos turo „Pasaka“ metu arenose buvo išparduoti dar gerokai iki renginio dienos.  

Jessica Shy, GJan – Tarp Geltonų Rūtų

„Kviečiu visus, kurie laukia naujų koncertų, ir tuos, kurie dar nėra susipažinę su mano muzika, žengti kartu į Vingio parką ateinančią vasarą ir kurti šią istoriją drauge“ – dalinosi atlikėja. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vienišius
Vienišius
2025-10-09 12:34
Debilės išpuikusios narcizės šūdinos dainos. Trenkti žmonės kad eis į jos koncertą!
Atsakyti
Lyderis
Lyderis
2025-10-09 12:38
Kas čia per nauja šliundra? Ir kodėl ji dainuoja lietuviškai, jeigu jos vardas žydiškas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų