Prasidėjus bilietų prekybai į Jessicos Shy koncertą – žinia gerbėjams

Didelė paklausa
Bilietų paklausa pasirodė tokia didelė, kad daliai klausytojų teko laukti net keliasdešimt minučių, kol sistema leido patekti į bilietų pirkimo puslapį.
Vidutinis laukimo laikas siekė nuo keliolikos iki daugiau nei trisdešimties minučių. Naujienų portalui tv3.lt ne viena skaitytoja tikino, kad eilėje reikėjo laukti ir valandą. Po 12 valandos eilės gerokai sutrumpėjo, o bilietus įsigyti tapo paprasčiau.
Tik suvedus specialų kodą, skirtą pirmiesiems pirkėjams, buvo galima pamatyti kainas ir zonas.
Didžiausią džiaugsmą gerbėjams sukėlė tai, kad koncertui numatyta viena bendra stovima zona, tad visi žiūrovai galės mėgautis pasirodymu iš bet kurios vietos. Bilieto kaina – 51,50 euro.
Vieša prekyba į koncertą prasidės penktadienį, spalio 10 d., 10 val. ryte.
