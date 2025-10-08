Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prasidėjus bilietų prekybai į Jessicos Shy koncertą – žinia gerbėjams

2025-10-08 12:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 12:23

Trečiadienio rytą vos paskelbus apie išankstinę bilietų prekybą į dainininkės Jessicos Shy koncertą, tūkstančiai gerbėjų puolė jungtis prie bilietų platinimo sistemos.

Jessica Shy (Nuotr. spaudos pranešimo ir bilietai.lt)
11

Trečiadienio rytą vos paskelbus apie išankstinę bilietų prekybą į dainininkės Jessicos Shy koncertą, tūkstančiai gerbėjų puolė jungtis prie bilietų platinimo sistemos.

2

Didžiulė paklausa sukėlė virtualias eiles – daugelis klausytojų laukė keliasdešimt minučių, kol gavo prieigą prie bilietų pirkimo puslapio.

Jessica Shy
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessica Shy

Didelė paklausa

Bilietų paklausa pasirodė tokia didelė, kad daliai klausytojų teko laukti net keliasdešimt minučių, kol sistema leido patekti į bilietų pirkimo puslapį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinis laukimo laikas siekė nuo keliolikos iki daugiau nei trisdešimties minučių. Naujienų portalui tv3.lt ne viena skaitytoja tikino, kad eilėje reikėjo laukti ir valandą. Po 12 valandos eilės gerokai sutrumpėjo, o bilietus įsigyti tapo paprasčiau.

Tik suvedus specialų kodą, skirtą pirmiesiems pirkėjams, buvo galima pamatyti kainas ir zonas.

Didžiausią džiaugsmą gerbėjams sukėlė tai, kad koncertui numatyta viena bendra stovima zona, tad visi žiūrovai galės mėgautis pasirodymu iš bet kurios vietos. Bilieto kaina – 51,50 euro.

Vieša prekyba į koncertą prasidės penktadienį, spalio 10 d., 10 val. ryte.

