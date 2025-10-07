Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Žaibiškai populiarėjanti Adrina pranešė džiugią žinią: „Labai mėgaujuosi procesu“

2025-10-07 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 15:25

Viena populiariausių jaunosios kartos pop muzikos atlikėjų Adriana Ramonaitė-Adrina skelbia didžiausią iki šiol karjeros solinį koncertą Klaipėdos „Švyturio" arenoje, kuriam pasirinko bene geriausią datą metuose – gruodžio 27-ąją. 

Adrina atšventė savo 24-ąjį gimtadienį (nuotr. Instagram)
6

Viena populiariausių jaunosios kartos pop muzikos atlikėjų Adriana Ramonaitė-Adrina skelbia didžiausią iki šiol karjeros solinį koncertą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, kuriam pasirinko bene geriausią datą metuose – gruodžio 27-ąją. 

Vos prieš ketverius metus pirmąjį singlą išleidusi atlikėja iškart pavergė klausytojų širdis, o jos pirmieji kūriniai „Mintyse“ ir „Raudonoj šviesoj“ muzikos platformose pradėjo rinkti milijonus perklausų. 2023 m. Adrina pristatė debiutinį albumą „8“, kuris taip pat tapo didžiule sėkme, o bendras kūrinys su „2 Kvėpavimas“ pelnė „Lietaus“ metų apdovanojimą. 

Adrina skelbia koncertą
Gavo begalę apdovanojimų

Pastarieji metai Adrinos gyvenime buvo išties įspūdingi – ji dalyvavo projektuose, laimėjo ne vieną apdovanojimą (šįkart už bendrą kūrinį su „Žemaitukais“), drebino Kauną pirmuoju soliniu koncertu, pristatė antrąjį albumą „Karma“, o šiandien skelbia didžiausią solinį šou Klaipėdoje

„Šie metai buvo nelengvi, mažai poilsio, bet, kad ir kaip kartais būtų sunku, labai mėgaujuosi procesu. Atrodo, kad iki šiol gyvenau darydama tai, kas patinka – kūriau muziką ir koncertavau, bet tą sekundę, kai sprendimas dėl Klaipėdos šou tapo oficialiu, viduje tarsi kažkas užsikūrė iš naujo ir šypsojausi visą dieną. Esu labai laiminga“, – prisipažįsta Adrina. 

„Tai bus didžiausias mano koncertas iki šiol, todėl didžiausias mano noras visiems klausytojams tą dieną yra pasipuošti gražiausiomis suknelėmis ar kostiumais. Noriu, kad tą vakarą jie savęs neribotų, leistų sau viską, nes tai bus viena didžiulė puota. Tikiuosi, kad iš šio koncerto visi išsineš tik geriausias emocijas ir minkštas širdis“, – priduria atlikėja. 

Adrina – Atsukim laiką: 

Skelbia datą didžiausiam savo koncertui

Gruodžio 27-ąją Klaipėdoje žiūrovų laukia įspūdingiausias iki šiol Adrinos koncertas, kuriame skambės didžiausi atlikėjos hitai iš dviejų albumų: „Atsukim laiką“, „Raudonoj šviesoj“, „Mėnulis“, „Cirkas“, „Krūtinė staugia“ ir daugybė kitų. Dažnai su kitais atlikėjais dainas kurianti Adrina žada, kad uostamiesčio arenoje turės ypatingų svečių. 

„Adrina yra nuostabus pavyzdys, kaip talentu, charizma ir sunkiu darbu galima užsitarnauti tokią didžiulę klausytojų meilę per tokį trumpą laiką. Tai bus pirmasis Adrinos areninis koncertas, todėl padarysime viską, kad žiūrovams sukurtume kažką ypatingo“, – teigia šou organizuojančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas. 

Didžiausias iki šiol Adrinos solinis koncertas Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyks šeštadienį, gruodžio 27 dieną – idealiu tarpušvenčio metu pajūrio publiką nustebinti nepamirštamu jaunosios atlikėjos šou. Renginio bilietus platina „Bilietai.lt“. 

