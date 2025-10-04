Kalendorius
Viešojo transporto bilietus renkantis vilnietis parodė, kaip jie atrodė anksčiau: kolekcija stulbina

2025-10-04 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 19:00

Turbūt jau ne vienas yra girdėjęs apie kolekcionavimą ir jo teikiamą džiaugsmą. Vieni kolekcionuoja monetas, kiti pašto ženklus, o štai vilnietis Kazimieras Daukšys kolekcionuoja senus viešojo transporto bilietus. Šiuo metu jo kolekcijoje jau 130 egzempliorių.

Viešojo transporto bilietus renkantis vilnietis parodė, kaip jie atrodė anksčiau: kolekcija stulbina (nuotr. asm. archyvo ir Organizatorių)
12

0

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Kazimieras papasakojo apie savo kolekciją, seniausią turimą viešojo transporto bilietėlį bei paaiškino, kodėl šie patraukė jo akį ir ėmė juos kolekcionuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kazimiero Daukšio viešojo transporto bilietų kolekcija
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kazimiero Daukšio viešojo transporto bilietų kolekcija

Kolekcionavimu susižavėjo jaunystėje

Kaip pasakojo Kazimieras, jis nuo jaunystės buvo tas žmogus, kuriam patiko rinkti skirtingus daiktus ir juos kolekcionuoti, dėl to viešojo transporto bilietai tapo vienu iš jų.

Iš pat pradžių jis rinko senas papildymų korteles, vėliau monetas, o galiausiai viešojo transporto bilietus.

„Vienu momentu, kadangi mano senelė iš Vilniaus, pamačiau, kad ji prikaupusi nemažą kolekciją bilietukų.

Aš tada paprašiau jos pasidalinti tais bilietėliais, ji leido juos pasiimti. Čia buvo mano pirmieji kolekcijos atributai.

Iki šios dienos aš, jeigu užmatau kažką „Facebook“ ar dar kažkur, įsigyju. Man jie sukelia nostalgiją“, – pasakojo pašnekovas.

Tad taip pamažu berinkdamas bilietėlius ir vis jų paieškodamas įvairiose socialinių tinklų grupėse, Kazimieras surinko 130 bilietėlių ir sudėjo juos į albumus.

Seniausias egzempliorius – 1993 metų

Pasiteiravus Kazimiero, iš kur šie bilietėliai, jis paaiškino, kad dauguma – iš Vilniaus. Jis atskleidė, kad didžiąją gyvenimo dalį praleido Vilniuje, tad čia buvo lengviausia juos surinkti.

Taip pat kolekcijoje yra keli bilietėliai iš Latvijos, Estijos, jis taip pat turi kelis iš Kauno.

„Kolekcionuoju kelioninius viešojo transporto bilietus. Turiu tiek autobusų, tiek troleibusų bilietų. Tiesa, dabar jau yra „Vilniečio“ kortelės, tokios plastikinės, gražios. Prieš tai buvo popierinės.

Kaip pavyzdys, turiu 1997 metų gruodžio mėnesio kortelę, ji padaryta su vandens ženklu, kuris buvo vaizduojamas su Kalėdų eglute“, – pasakojo jis.

Kazimieras atskleidė, kad jis turi labai senų bilietų, kurių datos jis nebegali surasti internete, ir pridūrė, kad jo pasididžiavimas ir pats seniausias bilietas kolekcijoje yra dar 1993 metų gruodžio mėnesio.

Jis pasakojo, kad už šį bilietą buvo galima atsiskaityti talonais, nes tuo metu buvo pereinamasis laikotarpis iš vienos santvarkos į kitą.

„Noriu patikslinti, kad šis bilietas yra kito žmogaus, nes jis yra su 80 proc. nuolaida. Tad renku nuo 1993 metų, o naujausias – „Vilniečio“ kortelė“, – šyptelėjo jis.

Ketina pildyti savo kolekciją

Nors Kazimiero kolekcija, rodos, ir taip didelė, vis tik kolekcionierius prisipažino, kad yra bilietų, kurių dar trūksta.

Tiesa, jis pasidžiaugė, kad 1997 metų-2005 metų laikotarpio tarpas yra pilnai užpildytas bilietėliais.

Dar norisi paieškoti internete to, ko galbūt dar trūksta, ir taip papildyti kolekciją“, – sakė pašnekovas.

Pasiteiravus, ar kolekcionavimo hobis yra brangus, Kazimieras tikino, kad didelių pinigų į tai neinvestuoja.

Jis atskleidė, kad dažniausiai objektus įsigyja už nedidelę kainą arba ieško tų, kurie juos dovanoja.

„Yra nemažai internetinių grupių, kur galima įsigyti įvairių objektų, bet aš nesu tas pamišęs kolekcionierius, kuris išleistų tūkstančius dėl norimo įsigyti objekto“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.

