TV3 naujienos > Žmonės

Iš „Kelias į žvaigždes“ dalyvių – netikėta žinia

2025-11-20 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 10:55

Legendinio televizinio muzikinio šou „Kelias į žvaigždes“ gerbėjai bus maloniai nustebinti: dainininkas, kompozitorius bei muzikos prodiuseris Arvydas Martinėnas-Vudis ir reperis Paulius Pročkis-Baggy B netikėtai suvienijo jėgas ir pristato judviejų bendrą muzikinį darbą „Sugrįžom į namus“.

Kaip rašoma pranešime spaudai, dainos muzikos autorius Arvydas sako, kad sukurti tokį duetą, kurio metu skambėtų ir repas, norėjo jau senokai, o dabar, kai „Kelias į žvaigždes“ po 20 metų grįžta su trenksmu, pasitaikė puiki proga šią mintį įgyvendinti.

„Tai daina apie visus mus, „Kelio į žvaigždes“ dalyvius, kurie po ilgų klajonių sugrįžta į sceną – tarsi į namus. Beje, tekstą dainai parašė mano bičiulis, vienas geriausių dainų tekstų autorių Paulius Stalionis. Jam šį kartą turėjau, ko gero, vieną sudėtingiausių užduočių per mūsų kūrybinio bendradarbiavimo istoriją: nurodžiau, ko tiksliai norėtume. O idėja tokia: Baggy B tekste turėjo nuskambėti mano atliekamų dainų pavadinimai, o mano tekste – jo atliekamų dainų pavadinimai“, – vieną iš dainos kertinių požymių atskleidė Vudis.

„Nors tekstą repui rašiau jau ne pirmą kartą, tačiau lengva tikrai nebuvo: reikėjo į dainos žodžius įpinti atlikėjų dainų pavadinimus ir visa tai padaryti...per vieną vakarą. Neslėpsiu, iššūkius aš mėgstu, tad kūrybos ėmiausi su malonumu“, – atvirauja Paulius Stalionis.

Užsimezgė tikra draugystė

Kodėl Arvydas nusprendė šią dainą įrašyti būtent su Baggy B? „Kas įdomu, kad nei „Kelio į žvaigždes“ metu, nei po jo, glaudaus ryšio su Baggy B nepalaikiau, o dabar susibičiuliavom naujai.

„Atvirai pasakysiu, kad dabar užsimezgė tikra mudviejų draugystė, todėl ir mūsų duetas gimė natūraliai: pajutau, kad gerbėjams tikrai būtų įdomu mus išgirsti, juolab, kad Baggy B ne tik labai seniai matytas, bet ir išoriškai labai pasikeitęs: nebenešioja dred‘ų, užsiaugino barzdą, ir šiaip, suvyriškėjo“, – šypsosi Arvydas.

Pokyčiai

Baggy B iš tiesų nemenkai pasikeitė ne tik išoriškai: pasirodo, jis daugelį metų negyveno Lietuvoje.

„Dirbau ir gyvenau Kipre: organizuodavau naktiniuose klubuose šou, kitų dainininkų pasirodymus. Užvedinėjau publiką prieš tokių atlikėjų koncertus kaip Snoop Dog‘as, Krisas Brown‘as: iš tikrųjų, patirtis neįkainojama ir ją labai vertinu“, – pasakoja Baggy B.

Į Lietuvą žinomas vyras grįžo dėl šeimyninių aplinkybių, ir taip susiklostė likimas, kad čia liko, o likęs – sulaukė „Kelio į žvaigždes“ organizatorių skambučio.

„Išsyk sutikau, o kai veiksmas prasidėjo, užplūdo nepaprastai geros emocijos. O dar ir dainą su Vudžiu įrašėme“, – džiaugiasi Baggy B.

Bet, kas įdomiausia, kad iš pat pradžių daina jam... nepatiko. „Dabar galiu sakyt, kad gabalas visai fainas, bet iš pat pradžių tikrai man nelabai patiko. Galvojau, kas čia per daina? Bet galutinis rezultatas išties vertas klausytojų dėmesio, o dar ir klipą tokį nuotaikingą ir linksmą nufilmavom“, – džiaugiasi Baggy B.

Beje, vaizdo klipą režisavo abu atlikėjai, o visas jų idėjas pavyko įgyvendinti videografui Modestui Karnaševičiui. Montažo režisierius šį kartą buvo pats Arvydas, kuris, beje, pirmą kartą gyvenime dainoje...repavo. Kaip jam sekėsi ir kaip dainą įvertinsite Jūs?

Kviečiame pasiklausyti. Vaizdo klipą rekomenduojama pasižiūrėti iki galo, kitaip taip ir nepamatysite, kaip atrodė ir jautėsi Vudis ką tik po iškritimo iš realybės šou „Kelias į žvaigždes“, rašoma pranešime spaudai.

