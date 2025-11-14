Lietuvos nacionaliniame dramos teatre – premjera: ant kilimo sužibo garbūs svečiai

Spektaklio dramaturgas ir režisierius Naubertas Jasinskas:
„Mes kuriame visai naują „Velnio nuotakos“ interpretaciją – tai nebus naujas Borutos kūrinio pastatymas ar filmo inscenizacija su jaunais aktoriais.
Šis spektaklis kelia klausimą – ar rekonstrukcija yra meilė praeičiai, ar nesugebėjimas kurti ir būti dabartyje.
Kūrinys aktualus šiandien, nes gyvename kultūroje, apsėstoje rekonstrukcijų, taip puoselėdami pavojingą santykį su atmintimi. Noras atkurti, perkurti, sugrįžti tampa saugia zona, kurioje galima išvengti tikrų klausimų apie dabartį.“
Įvairių šaltinių įkvėptą spektaklį sudaro dvi dalys. Pirmojoje žiūrovas panardinamas į legendinio filmo „Velnio nuotaka“ atmintį – ji čia tampa ne tik sceniniu rekonstrukcijos veiksmu, bet ir amžėjančios aktorės prisiminimu, ilgesiu, sapnu.
Iš pasvarstymų apie abejingumą pereinama į antrąją dalį – koncertą, kuriame vietoje kultūrinio mito pažadėto išsipildymo atsiveria griūtis.
Tai šiuolaikinė refleksija apie laiko galią, prisiminimo ir tikrovės neatitikimą bei skaudžią būtinybę pažvelgti į mitą be romantizuoto ilgesio.
Spektaklyje vaidina Vaiva Mainelytė, Alvydė Pikturnaitė, Jolanta Dapkūnaitė, Vytautas Rumšas, Karolis Kasperavičius, Gediminas Rimeika, Lukas Malinauskas, Šarūnas Rapolas Meliešius ir Augustė Ona Šimulynaitė.
