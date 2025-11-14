 
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre – premjera: ant kilimo sužibo garbūs svečiai

2025-11-14 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 10:30

Ketvirtadienį Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT) įvyko Nauberto Jasinsko parašyto ir režisuoto spektaklio „Velnio nuotaka“ premjera. Kazio Borutos kūrinio, legendinio filmo ir Vaivos Mainelytės, gyvenimo ir Johno Cassaveteso filmų įkvėptas pastatymas yra Meno ir mokslo laboratorijos (MMLAB) ir LNDT koprodukcija.

„Velnio nuotaka“ premjera LNDT (Nuotr. pranešimo spaudai)
26

0

Spektaklio dramaturgas ir režisierius Naubertas Jasinskas:

„Mes kuriame visai naują „Velnio nuotakos“ interpretaciją – tai nebus naujas Borutos kūrinio pastatymas ar filmo inscenizacija su jaunais aktoriais.

Šis spektaklis kelia klausimą – ar rekonstrukcija yra meilė praeičiai, ar nesugebėjimas kurti ir būti dabartyje.

Kūrinys aktualus šiandien, nes gyvename kultūroje, apsėstoje rekonstrukcijų, taip puoselėdami pavojingą santykį su atmintimi. Noras atkurti, perkurti, sugrįžti tampa saugia zona, kurioje galima išvengti tikrų klausimų apie dabartį.“

LNDT premjera „Velnio nuotaka“
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LNDT premjera „Velnio nuotaka“

Įvairių šaltinių įkvėptą spektaklį sudaro dvi dalys. Pirmojoje žiūrovas panardinamas į legendinio filmo „Velnio nuotaka“ atmintį – ji čia tampa ne tik sceniniu rekonstrukcijos veiksmu, bet ir amžėjančios aktorės prisiminimu, ilgesiu, sapnu.

Iš pasvarstymų apie abejingumą pereinama į antrąją dalį – koncertą, kuriame vietoje kultūrinio mito pažadėto išsipildymo atsiveria griūtis.

Tai šiuolaikinė refleksija apie laiko galią, prisiminimo ir tikrovės neatitikimą bei skaudžią būtinybę pažvelgti į mitą be romantizuoto ilgesio.

Spektaklyje vaidina Vaiva Mainelytė, Alvydė Pikturnaitė, Jolanta Dapkūnaitė, Vytautas Rumšas, Karolis Kasperavičius, Gediminas Rimeika, Lukas Malinauskas, Šarūnas Rapolas Meliešius ir Augustė Ona Šimulynaitė.

