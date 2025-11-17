 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Egidijaus Dragūno – netikėta žinia

2025-11-17 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 11:55

Egidijus Dragūnas-SEL šią naktį gerbėjams pristatė netikėtumą – naują dainos „Aš tik noriu“ šokinę remikso versiją, įamžintą Kalnų parke Vilniuje.

Egidijus Dragūnas-SEL (nuotr. BNS)
8

Egidijus Dragūnas-SEL šią naktį gerbėjams pristatė netikėtumą – naują dainos „Aš tik noriu“ šokinę remikso versiją, įamžintą Kalnų parke Vilniuje.

REKLAMA
0

Kalnų parko pasirodymą tuo metu stebėjo 13 tūkst. žmonių.

Išversti Egidijaus Dragūno-Sel kiemo vartai
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Išversti Egidijaus Dragūno-Sel kiemo vartai

Žinoma daina

Nors pati daina jau gerai žinoma, šis remiksas suteikia kūriniui naujo ritmo ir energijos, o filmuota medžiaga perteikia koncertinę nuotaiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Scenoje viskas pulsuoja kitaip. Tai visai kita jėga“, — sako SEL lyderis, kuris jau šią savaitę, lapkričio 22 d., pasirodys Londone.

REKLAMA
REKLAMA

Naują dainos versiją galite išgirsti čia:

Primename, kad dainininkas Egidijus Dragūnas-SEL su savo gerbėjais visai neseniai socialiniame tinkle pasidalijo netikėta žinia apie naują nekilnojamojo turto projektą. 

REKLAMA

Netikėta bei džiugia žinia E. Dragūnas-SEL pasidalijo instagrame.

„Labas, šiandien turėjau galimybę pirmas apžiūrėti puslapį selNT.lt – nekilnojamojo turto svetainę, kuri netrukus išvys dienos šviesą. Kaip ir selauto.lt, selNT.lt galėsite naudotis nemokamai. Laukite netrukus“, – intrigavo vyras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų