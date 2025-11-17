Iš Egidijaus Dragūno – netikėta žinia

Kalnų parko pasirodymą tuo metu stebėjo 13 tūkst. žmonių.
Žinoma daina
Nors pati daina jau gerai žinoma, šis remiksas suteikia kūriniui naujo ritmo ir energijos, o filmuota medžiaga perteikia koncertinę nuotaiką.
„Scenoje viskas pulsuoja kitaip. Tai visai kita jėga“, — sako SEL lyderis, kuris jau šią savaitę, lapkričio 22 d., pasirodys Londone.
Naują dainos versiją galite išgirsti čia:
Primename, kad dainininkas Egidijus Dragūnas-SEL su savo gerbėjais visai neseniai socialiniame tinkle pasidalijo netikėta žinia apie naują nekilnojamojo turto projektą.
Netikėta bei džiugia žinia E. Dragūnas-SEL pasidalijo instagrame.
„Labas, šiandien turėjau galimybę pirmas apžiūrėti puslapį selNT.lt – nekilnojamojo turto svetainę, kuri netrukus išvys dienos šviesą. Kaip ir selauto.lt, selNT.lt galėsite naudotis nemokamai. Laukite netrukus“, – intrigavo vyras.
