TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Garsaus dainininko koncertas Vilniuje baigėsi nė neprasidėjęs: paaiškėjo, kas nutiko

Lapkričio 15-ąją Vilniuje, „Twinsbet“ arenoje turėjo įvykti Italijos legendos Umberto Tozzi koncertas. Tačiau likus keletui dienų iki renginio paaiškėjo, kad jis neįvyks.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

1

Žinia apie atšaukiamą koncertą pasirodė bilietai.lt puslapyje.

Paaiškėjo atšaukimo priežastis

Skelbiama, kad koncertas neįvyks dėl techninių ir logistinių nesklandumų.

„Pirkusiems bilietus kasose arba užsakiusiems el. paštu [email protected], prašome užpildyti pinigų grąžinimo formą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application. Prašymai priimami iki lapkričio 17 d. 

Bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pinigai bus pervesti iki lapkričio 24 d. 

Organizatoriai atsiprašo už nepatogumus“, – rašoma bilietai.lt svetainėje.

