Garsaus dainininko koncertas Vilniuje baigėsi nė neprasidėjęs: paaiškėjo, kas nutiko

Žinia apie atšaukiamą koncertą pasirodė bilietai.lt puslapyje.
Paaiškėjo atšaukimo priežastis
Skelbiama, kad koncertas neįvyks dėl techninių ir logistinių nesklandumų.
„Pirkusiems bilietus kasose arba užsakiusiems el. paštu [email protected], prašome užpildyti pinigų grąžinimo formą.
Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application. Prašymai priimami iki lapkričio 17 d.
Bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
Pinigai bus pervesti iki lapkričio 24 d.
Organizatoriai atsiprašo už nepatogumus“, – rašoma bilietai.lt svetainėje.
