„Žemaitukams“ – džiugi žinia: paskutinį šansą turite ir jūs

Grupę pasiekė ir džiugi žinia, jog į vieną koncertą bilietai – pilnai iššluoti.
Paskutinis šansas
Bilietai į lapkričio 15 d. pasirodymą Piterbore jau yra visiškai išparduoti, tačiau gerbėjai dar turi paskutinį šansą suspėti į lapkričio 14 d. Lidse, klube „Carousel Leeds“, vyksiantį koncertą, į kurį liko vos keli bilietai.
Tai rodo neblėstantį lietuviškos muzikos populiarumą tarp emigrantų ir vietos gyventojų.
Kainų svyravimai
Kainos į „Žemaitukų“ koncertus Anglijoje svyravo nuo 16 iki 44,25 svarų, tai yra nuo 18,65–18,8 Eur iki maždaug 50,5 Eur.
Pagal pateiktą informaciją internetinėje svetainėje, ankstesnių kategorijų bilietai jau yra išparduoti, o likusių brangiausių bilietų kaina – 44,25 svarų (apie 50,5 Eur).
Primename, jog visai neseniai TV3 televizijos laidoje „Gyvūnų pasaulis“, muzikantas, grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius ir jo žmona Rūta dalijosi patirtimi auginant kates. Pora pasakojo apie katino Bokso kovą su depresija, kurią išgydyti padėjo naujas šeimos narys, katinas Pūkis.
Grupės „Žemaitukai“ atlikėjas Linas Vaitkevičius ir jo žmona Rūta akis į akį susidūrė su kačiuko Bokso depresija.
„Atrodė, gal paseno jau tas katinas, toks tingus pasidarė, prie lango laiką leisdavo, nieko nebeveikdavo“, – teigė dainininkas.
„Buvo šiek tiek nutukęs mūsų Boksas, valgė ir miegojo realiai“, – teigė atlikėjo žmona Rūta.
Boksas yra Tonkinų veislės katinas, šios veislės katės labai nemėgsta būti vienišos. Tuo įsitikino ir Bokso šeimininkai.
