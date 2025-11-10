 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Žemaitukams“ – džiugi žinia: paskutinį šansą turite ir jūs

2025-11-10 21:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 21:10

Sparčiai populiarėjanti grupė „Žemaitukai“ jau šią savaitę Jungtinėje Karalystėje surengs net du koncertus. Vienas koncertas įvyks Lidse, kitas – Piterbore.

Sparčiai populiarėjanti grupė „Žemaitukai" jau šią savaitę Jungtinėje Karalystėje surengs net du koncertus. Vienas koncertas įvyks Lidse, kitas – Piterbore.

0

Grupę pasiekė ir džiugi žinia, jog į vieną koncertą bilietai – pilnai iššluoti.

„Žemaitukai“ sudrebino sausakimšą „Žalgirio“ areną
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žemaitukai“ sudrebino sausakimšą „Žalgirio“ areną

Paskutinis šansas

Bilietai į lapkričio 15 d. pasirodymą Piterbore jau yra visiškai išparduoti, tačiau gerbėjai dar turi paskutinį šansą suspėti į lapkričio 14 d. Lidse, klube „Carousel Leeds“, vyksiantį koncertą, į kurį liko vos keli bilietai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai rodo neblėstantį lietuviškos muzikos populiarumą tarp emigrantų ir vietos gyventojų.

Kainų svyravimai

Kainos į „Žemaitukų“ koncertus Anglijoje svyravo nuo 16 iki 44,25 svarų, tai yra nuo 18,65–18,8 Eur iki maždaug 50,5 Eur. 

Pagal pateiktą informaciją internetinėje svetainėje, ankstesnių kategorijų bilietai jau yra išparduoti, o likusių brangiausių bilietų kaina – 44,25 svarų (apie 50,5 Eur).

Primename, jog visai neseniai TV3 televizijos laidoje „Gyvūnų pasaulis“, muzikantas, grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius ir jo žmona Rūta dalijosi patirtimi auginant kates. Pora pasakojo apie katino Bokso kovą su depresija, kurią išgydyti padėjo naujas šeimos narys, katinas Pūkis.

Grupės „Žemaitukai“ atlikėjas Linas Vaitkevičius ir jo žmona Rūta akis į akį susidūrė su kačiuko Bokso depresija.

„Atrodė, gal paseno jau tas katinas, toks tingus pasidarė, prie lango laiką leisdavo, nieko nebeveikdavo“, – teigė dainininkas.

„Buvo šiek tiek nutukęs mūsų Boksas, valgė ir miegojo realiai“, – teigė atlikėjo žmona Rūta.

Boksas yra Tonkinų veislės katinas, šios veislės katės labai nemėgsta būti vienišos. Tuo įsitikino ir Bokso šeimininkai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

