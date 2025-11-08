Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Saulių Prūsaitį

S. Prūsaičio gerbėjų laukia įspūdingi koncertai, kuriuose skambės puikiai žinomi dainininko hitai.
Turo pradžia – jau netrukus
S. Prūsaičio koncertinis turas startuoja gruodžio 11 d. Klaipėdoje.
„Pasiimk pačią smagiausią nuotaiką!
Pasikviesk pačius geriausius draugus!
Apsirenk patį ryškiausią drabužį! IR Einam šokt!
Garsiai sako Saulius Prūsaitis ir jo muzikantai! Einam šokt! Su garsiausiais Sauliaus Prūsaičio hitais! Einam šokt! Su išskirtine Sauliaus Prūsaičio energija! Einam šokt! Linksmiausiame metų koncerte“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.
Tie, kurie nori išgirsti S. Prūsaitį, gali tai padaryti įsigiję bilietus.
Vilniuje jo koncertas vyks gruodžio 18 d., Compensa koncertų salėje.
Bilietų kainos prasideda nuo 35 eur. Brangiausias bilietas – 45 eur.
Koncertų datos:
12.11 Klaipėdoje, 12.12 Marijampolėje, 12.13 Utenoje, 12.18 Vilniuje, 12.20 Birštone, 12.21 Šiauliuose, 12.26 Mažeikiuose, 12.27 Kaune, 12.28 Panevėžyje, 12.31 Alytuje, 01.03 Palangoje!
