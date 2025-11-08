 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Saulių Prūsaitį

2025-11-08 11:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 11:30

Jau visai netrukus dainininkas Saulius Prūsaitis pradės koncertinį turą „Einam šokt“, kuris startuos Klaipėdoje ir baigsis Palangoje.

Jau visai netrukus dainininkas Saulius Prūsaitis pradės koncertinį turą „Einam šokt“, kuris startuos Klaipėdoje ir baigsis Palangoje.

0

S. Prūsaičio gerbėjų laukia įspūdingi koncertai, kuriuose skambės puikiai žinomi dainininko hitai.

Turo pradžia – jau netrukus

S. Prūsaičio koncertinis turas startuoja gruodžio 11 d. Klaipėdoje.

„Pasiimk pačią smagiausią nuotaiką!

Pasikviesk pačius geriausius draugus!

Apsirenk patį ryškiausią drabužį! IR Einam šokt!

Garsiai sako Saulius Prūsaitis ir jo muzikantai! Einam šokt! Su garsiausiais Sauliaus Prūsaičio hitais! Einam šokt! Su išskirtine Sauliaus Prūsaičio energija! Einam šokt! Linksmiausiame metų koncerte“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.

Tie, kurie nori išgirsti S. Prūsaitį, gali tai padaryti įsigiję bilietus.

Vilniuje jo koncertas vyks gruodžio 18 d., Compensa koncertų salėje.

Bilietų kainos prasideda nuo 35 eur. Brangiausias bilietas – 45 eur.

Koncertų datos:

12.11 Klaipėdoje, 12.12 Marijampolėje, 12.13 Utenoje, 12.18 Vilniuje, 12.20 Birštone, 12.21 Šiauliuose, 12.26 Mažeikiuose, 12.27 Kaune, 12.28 Panevėžyje, 12.31 Alytuje, 01.03 Palangoje!

