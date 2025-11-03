 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„OneRepublic“ koncerto belaukiant: 10 priežasčių, kodėl verta pamatyti grupę gyvai

2025-11-03 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 14:55

„Grammy“ apdovanojimams nominuota amerikiečių grupė „OneRepublic“ dar praeitais metais paskelbė apie savo naująjį turą „Escape to Europe 2025“, kurio metu aplankys didžiausius Europos miestus – nuo Londono iki Lisabonos. Vienas laukiamiausių turo koncertų vyks jau ateinantį trečiadienį, lapkričio 5 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje, kur grupė pristatys įspūdingą pasirodymą su visais garsiausiais hitais.

OneRepublic (nuotr. spaudos pranešimo)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Scenoje kartu pasirodys ir ypatinga viešnia – britų atlikėja Ella Henderson, kurios debiutinis singlas „Ghost“, sukurtas kartu su „OneRepublic“ lyderiu Ryanu Tedderiu, tapo pasauliniu hitu. Bilietus į „OneRepublic“ koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt

10 priežasčių, kodėl verta pamatyti „OneRepublic“ gyvai

1. Kiekviena daina – hitas

„Apologize“, „Counting Stars“, „Run“, „If I Lose Myself“, „Love Runs Out“ – tai dainos, kurias atpažįsta milijonai žmonių visame pasaulyje.

2. Ryan Tedder – muzikos genijus

Grupės siela Ryan Tedder – ne tik vokalistas, bet ir vienas produktyviausių šių laikų prodiuserių. Jis yra dirbęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran ir kt.

OneRepublic - Counting Stars

3. Įspūdinga energija scenoje

„OneRepublic“ garsėja savo pasirodymais, kuriuose dera ne tik profesionalumas, bet ir spontaniškas ryšys su publika.

4. Nuo „MySpace“ iki arenų

Jie – viena pirmųjų grupių, kurios kelią į šlovę pradėjo socialiniuose tinkluose. Prieš pasirašydami sutartį su leidybos kompanija, „OneRepublic“ buvo populiariausia „MySpace“ grupė pasaulyje.

5. Unikalus garsas

Grupė jungia pop, roką, soul ir elektroninę muziką. Kiekvienas albumas turi savitą atmosferą.

6. Emocinis ryšys su publika

„OneRepublic“ koncertai pasižymi tuo, kad publika tampa šou dalimi – dainuoja, šoka, o grupės lyderis Ryan Tedder neretai net perleidžia mikrofoną gerbėjams.

7. Aukščiausios kokybės garsas ir vizualai

Grupės techninė komanda garsėja precizišku garsu, įspūdinga šviesų choreografija ir vizualizacijomis.

8. Bendradarbiavimai, įkvepiantys kūrybą

„OneRepublic“ nėra įprasta grupė – jie dažnai dirba su kitais atlikėjais, o naujajame ture juos lydės Ella Henderson.

9. Naujas kūrybinis etapas

Po beveik dviejų dešimtmečių bendradarbiavimo su ankstesne įrašų kompanija, grupė pasirašė sutartį su „BMG“ – tai simbolizuoja naują, kūrybiškai laisvesnį jų etapą.

10. Kaunas – viena išskirtinių stotelių

Lietuvos publika – viena iš nedaugelio, turėsianti galimybę pamatyti „OneRepublic“ gyvai šiame ture. Koncertas Kauno Žalgirio arenoje pažymės išskirtinį momentą turo kalendoriuje: tai vienas iš finalinių grupės turo šou.

Timbaland - Apologize ft. OneRepublic

Vienintelis „OneRepublic“ koncertas Lietuvoje įvyks 2025-ųjų metų lapkričio 5 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Koncertą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“

