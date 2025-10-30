Aistė Smilgevičiūtė išskirtinio koncerto metu pranešė svarbią žinią

Koncerto metu grupė paskelbė ir gerbėjus sujaudinusią svarbią žinią: po Naujųjų laukia ypatinga premjera. Sausio 12 d. – Kaune, o 13 d. – Vilniuje pirmą kartą nuskambės A. Smilgevičiūtės ir „Skylės“ atliekamas muzikinis epas „13 naktis/Mūsų širdžių laužai“.
Kūrinys, pasitelkęs alegorines išraiškos priemones, pasakos apie didvyrišką mūsų tautos kovą už laisvę vieną tamsiausių naktų – 1991 metų sausio 13-ąją. „Dūšelių“ publika buvo pirmoji išgirdusi dvi naujas būsimojo projekto dainas.
„13 naktis/Mūsų širdžių laužai“ muzikos autoriai: Rokas Radzevičius, Aistė Smilgevičiūtė, Enrikas Slavinskis. Žodžių/libreto autoriai: Rimvydas Stankevičius, Rokas Radzevičius, Aistė Smilgevičiūtė.
Bilietai pataria pasirūpinti iš anksto
Premjeros „13 naktis/Mūsų širdžių laužai“ bilietais patariama pasirūpinti iš anksto, nes muzikinės mitologinės dramos „Dūšelės“ patirtis rodo, kad į A. Smilgevičiūtės ir „Skylės“ pasirodymus sostinėje bilietų nebelieka.
Jubiliejinių „Dūšelių“ šiemet laukia dar du parodymai: Kaune (lapkričio 13 d.) ir Klaipėdoje (lapkričio 15 d.).
Muzikinė-mitologinė drama, pasitelkusi į pagalbą lietuvių liaudies pasakas, alegoriškai kalba apie mirtį ir gyvenimą; nusako mistinę sielos kelionę į anapus; brėžia dviejų pasaulių – realaus žemiškojo ir mitologinio anapusinio – ribas. Joje persipina baltų mitologijos lobynai, apeiginiai mirusiojo palydėjimo tekstai, senųjų pasakų ir raudų siužetai, autentiški liaudies dainų motyvai.
„Dūšelės“ mūsų gyvenime atsirado tarsi mažas stebuklas. Pirmas parodymas įvyko paslaptingame Karmazinų pilkapyne ir per dešimt metų mitologinė drama buvo rodyta ne tik koncertų salėse, bet ir šalia pilkapių, istoriškai reikšmingų vietų“, – prisimena A. Smilgevičiūtė.
„Viskas prasidėjo, kai į mano rankas netikėtai pakliuvo daina „Nėr kur dūšelei dėtis“. Kaip neretai nutinka, melodija iki šių dienų neišliko, tad suintriguotas teksto, sukūriau muziką. Pomirtinio pasaulio tema mane taip įtraukė, kad ėmiau rašyti dainas vieną po kitos“, – taip kūrinio gimimą apsako jo autorius ir atlikėjas Rokas Radzevičius.
Mitologinė drama dainomis seka pasaką apie Brolį, mirusį įkandus gyvatei, ir Sesę, kuri susirengė į anapusinį pasaulį jo vaduoti. Vos atvykus, ją pasitinka dūšelės – alkanos protėvių vėlės. Pamaitintos medumi, pagirdytos pienu jos atskleidžia senovinį užkalbėjimą nuo gyvatės įkandimo. Ar išgelbės bebaimė Sesė Brolį? Ar pavyks jiems sugrįžti į žemiškąjį pasaulį?
„Dūšelių“ atlikėjai: grupė „Skylė“ (sesuo – Aistė Smilgevičiūtė (vokalas), brolis – Rokas Radzevičius (akustinė gitara, vokalas), Enrikas Slavinskis (elektrinė gitara), Bernardas Prušinskas (bosinė gitara), Mindaugas Pundzius (klavišiniai), Salvijus Žeimys (mušamieji)); dūšelės – vokalinė grupė „Baltos sielos“; vargonai (Vilnius) – Vitalijus Neugasimovas.
„Dūšelės“ parodymai: lapkričio 13 d. – Kaune, VDU didžiojoje salėje, 15 d. – Klaipėdoje, Žvejų rūmuose.
