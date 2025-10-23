Radinys Vilniaus bažnyčioje nustebino net specialistus: vadina metų atradimu

Šią savaitę darbai jau pabaigti, juos priėmus Restauravimo tarybai, bus nuimti pastoliai, ir aplink šoninius altorius išvysime pačią seniausią – XVII amžiaus barokinę tapybą, pranešė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Kalbamės su tapybos restauratore Indre Valkiūniene.
– Kaip suprantu, tokio atradimo nesitikėjote?
– Tikrai ne. Iš ankstesnių bažnyčios tyrimų buvo žinoma, kad ji pastatyta XVIII a., tapyba – XVIII a. antros pusės. Todėl tikrai nesitikėjome bažnyčioje rasti senesnės tapybos. Nors kai kurie tyrėjai nebuvo tikri dėl bažnyčios statybos metų, sakė, jog reikia gilesnių tyrimų. XVIII a. tapyba buvo rasta prienavy, todėl XVIII a. tapybos tikėjomės ir aplink šoninius altorius, šiaurinėje ir pietinėje bažnyčios sienose.
Bezonduodami šiaurinėje sienoje radom vieną veiduką, paskui antrą... Atidengėm juos. Kol kas dar nežinom, kas pavaizduota – ar angelai, ar šventieji. Ikonografija nelabai aiškiai išreikšta. Radom sėdintį Kristų. Kai pamatėm, kad šis paveikslas, tiksliau, dalis jo pasislepia už XVIII a. šiaurinėje sienoje pastatyto šoninio altoriaus, tapo aišku, kad tapyba senesnė už altorių.
– Kuo ypatinga surasta tapyba, ar buvo gerai išlikusi?
– Kai atidengėme viršutinį sluoksnį, matėsi, kad pirminė tapyba buvo gerokai pažeista, paskusta. Taip darydavo prieš naują dažymą, kad geriau prikibtų dažai. Nieks apie paveldą tada negalvojo. Gaila, kad ne visas paveikslas su sėdinčiu Kristum išliko, dalį jo uždengė naujai pastatytas altorius, sakykla. Tačiau akivaizdu, kad tapyba ankstesnė, negu altoriaus pastatymo metai. O altoriaus pastatymo metus žinome.
Piešinys labai profesionalus, tiksliai, lakoniškai nutapytas. Ant XVII a. tapybos jau neradome XVIII a. sluoksnio. Jis buvo švariai nuskustas (o kartu pažeidžiant ir XVII a. tapybą) prieš XIX a. remontą, nutinkavimą, perdažymą. Pastačius šoninius altorius, sienų tapyba tapo nereikalinga.
Ant šiaurinės sienos jau pavyko įvardinti pavaizduotą Šv. Lionginą – romėnų kareivį, dalyvavusį Kristaus nukryžiavime. Jis ietimi pradūrė Kristui šoną, o paskui įtikėjo. Atkreipkite dėmesį, – jis nutapytas monochrominės tapybos technika, kai tapomas ne žmogus, o žmogaus skulptūra. Pietinėje sienoje taip pat radome monochrominės tapybos (kai tapoma įvairių tonų ir atspalvių pilkais dažais, imituojant skulptūrinį reljefą).
Virš surastos XVII a. tapybos matome restauruotus kapitelius su atkurtu XVIII a. tapytu marmuru. Pirmojo etapo tapybą deriname su antrojo etapo. Jei nėra išlikusio pirmojo etapo, tai negalime sunaikinti elementų iš antrojo laikotarpio. Derinam abu laikotarpius.
– Restauravote ir Konsekracijos kryžius?
– Taip. Jie daug kartų pertapyti. Atidengėme pirmąjį sluoksnį – XVII a. pabaigos–XVIII a. pradžios. Iš viso bažnyčioje yra 12 Konsekracijos kryžių, presbiterijoj – 4. Jie įkomponuoti ant sieninės tapybos, tačiau taip, kad nesugadintų esminių dalykų.
– Kitoje, pietinėje sienoje, taip pat radote XVII a. tapybos?
– Taip. Tik ji visai kitokia. Barokas tuo ir įdomus, kad niekas nesikartoja. Net dekoro elementai nesikartoja. Pietinėje sienoje tapyba prasčiau išlikusi, sunkiau įžiūrima. Matosi kojos, bet pagal jas negalime pasakyti, kokio tai šventojo kojos. Šalia – aiškesnis vaizdas. Menotyrininkė Birutė Rūta Vitkauskienė spėja, kad čia vaizduojama Šv. Tomo Akviniečio vizija, kai jam besimeldžiant nuo kryžiaus prabyla Kristus.
– Kaip suprantu, restauratoriai tapybą „paryškina“? Nes gana akivaizdžiai skiriasi tas vaizdas, kurį radote, ir dabartinis.
– Jei paliktume be retušo, be spalvinės integracijos, daugelio detalių nesimatytų. Po tokio prisilietimo paveikslas tampa „skaitomas“, jo vertę gali pamatytų visi, ne tik restauratorius po savo skalpeliu.
– Jei savo darbą matuojate kvadratiniais metrais, tai kiek tų metrų restauravote šioje bažnyčioje?
– Presbiterijos sienų plotas – daugiau nei 100 kvadratinių metrų, tapybos – daugiau kaip 40 kvadratinių metrų. Mūsų komandoje dirba 9 restauratoriai.
Šaltinis: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, parengė Jūratė Mičiulienė
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!