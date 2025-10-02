Lietuvos kunigas kreipiasi į visus: reikalinga tikinčiųjų pagalba

Parapijoje susikaupė kelių tūkstančių eurų mokestinė našta, todėl dabar ypač svarbus tikinčiųjų dosnumas.
Statėsi stebėjimo kameras bei kondicionierių
„Bažnyčioje įdiegta stebėjimo kameros, už padarytus darbus reikia sumokėti 1 200 eurų, taip pat parapijos namo salėje pastatytas šildantis kondicionierius, jo kaina 1 700 eurų. Kviečiu parapijiečius, kurie gali, prisidėti“, – sakė dvasininkas.
Pasak klebono, šie darbai buvo būtini, tačiau išlaidos viršijo įprastas parapijos galimybes. Todėl reikalinga kiekvieno tikinčiojo pagalba, kad įsipareigojimai būtų padengti.
Kunigas S. Bitkauskas taip pat priminė, jog mirus žmogui dėl laidotuvių ir šv. Mišių būtina kreiptis į tos parapijos, kuriai velionis priklausė, kleboną.
