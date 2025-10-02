Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Lietuvos kunigas kreipiasi į visus: reikalinga tikinčiųjų pagalba

2025-10-02 12:50 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-10-02 12:50

Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Sigitas Bitkauskas dar kartą kreipiasi į bendruomenę, prašydamas pagalbos.

Parapija, bažnyčia (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Parapijoje susikaupė kelių tūkstančių eurų mokestinė našta, todėl dabar ypač svarbus tikinčiųjų dosnumas.

5

Parapijoje susikaupė kelių tūkstančių eurų mokestinė našta, todėl dabar ypač svarbus tikinčiųjų dosnumas.

Statėsi stebėjimo kameras bei kondicionierių 

Bažnyčioje įdiegta stebėjimo kameros, už padarytus darbus reikia sumokėti 1 200 eurų, taip pat parapijos namo salėje pastatytas šildantis kondicionierius, jo kaina 1 700 eurų. Kviečiu parapijiečius, kurie gali, prisidėti“, – sakė dvasininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak klebono, šie darbai buvo būtini, tačiau išlaidos viršijo įprastas parapijos galimybes. Todėl reikalinga kiekvieno tikinčiojo pagalba, kad įsipareigojimai būtų padengti.

Kunigas S. Bitkauskas taip pat priminė, jog mirus žmogui dėl laidotuvių ir šv. Mišių būtina kreiptis į tos parapijos, kuriai velionis priklausė, kleboną.

