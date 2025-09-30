Masiškai išplito neįtikėtinas kėdainiečio elgesys: šiukštu taip nedarykite

Iš pradžių atrodė, kad vaizdo įraše užfiksuotas vyras liks nenubaustas, nes, pasak savivaldybės, medžiagoje nebuvo matyti automobilio numerių. Vis dėlto Viešosios tvarkos skyrius ėmėsi papildomų veiksmų.
„Pažeidėją pavyko nustatyti tiesiogiai pabendravus su Aušra Malinauskiene, kuri patikslino savo pranešimą, kas leido nustatyti pažeidėją“, – paaiškino Kėdainių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas Saulius Rosteika.
Jis taip pat pridūrė, kad dauguma šiukšlinimo atvejų mieste visgi yra išaiškinami naudojant miesto vaizdo stebėjimo kameras.
Vyras teisinosi nežinojimu
Savo kaltę pripažinęs vyras teisinosi, kad jo nuosavas konteineris buvo perpildytas, todėl atliekų perteklių nusprendė išpilti į prie daugiabučių esančius konteinerius.
Jis tvirtino nebuvęs gerai susipažinęs su Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, jam buvo skirta minimali 30 eurų bauda.
Reikia paminėti, kad už tokius pažeidimus Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 30 iki 600 eurų.
Gyventojai, susiduriantys su perpildytais konteineriais, turi teisę kreiptis dėl konteinerių talpos keitimo, papildomų konteinerių pastatymo ar išvežimo grafiko koregavimo.
Priešistorė: socialiniuose tinkluose kilusi audra
Viskas prasidėjo nuo buvusios Kėdainių rajono mero viešųjų ryšių atstovės Aušros Malinauskienės pasidalinto vaizdo įrašo socialiniame tinkle. Jame aiškiai matyti, kaip vyras iš automobilio bagažinės išsikelia standartinį buitinių atliekų konteinerį ir visą jo turinį išverčia į daugiabučiams skirtą bendro naudojimo konteinerį.
Dalis gyventojų griežtai pasmerkė pažeidėją, teigdami, kad tvarkos privalo laikytis visi. Tačiau kita, ypač gyvenanti privačiose valdose ir kaimiškose vietovėse, puolė jį teisinti, kaltę versdama netobulai atliekų tvarkymo sistemai.
Savivaldybė patvirtino, kad individualių valdų gyventojams draudžiama mesti savo atliekas į bendro naudojimo konteinerius. Vis dėlto, pripažindama problemą, ji informavo, kad gyventojai, susiduriantys su perpildytais konteineriais, turi teisę kreiptis dėl konteinerių talpos keitimo, papildomų konteinerių pastatymo ar išvežimo grafiko koregavimo.
