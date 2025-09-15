Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

To bažnyčioje per mišias matę dar nebuvo: pusnuogis vyras siautėjo su trenksmu

2025-09-15 09:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 09:50

Penktadienį, rugsėjo 12 d., per vakarines mišias Mieścisko parapijos bažnyčioje (Lenkijoje) įvyko šokiruojantis incidentas. Į šventovę įsiveržė pusnuogis, agresyviai nusiteikęs 47 metų vyras, kuris užpuolė kleboną Andrzejų Panasiuką, grasino jam, sunaikino altorių ir sulaužė kryžių.

Bažnyčioje siautėjęs užpuolikas (nuotr. stop kadras)
4

Agresorius, nuogas iki juosmens, vulgariais žodžiais liepė kunigui nutraukti pamaldas ir palikti bažnyčią. Jis šaukė, kad „bažnyčia sugriovė jo gyvenimą", rašoma fakt.pl.

0

Agresorius, nuogas iki juosmens, vulgariais žodžiais liepė kunigui nutraukti pamaldas ir palikti bažnyčią. Jis šaukė, kad „bažnyčia sugriovė jo gyvenimą“, rašoma fakt.pl.

Agresyvus vyras siautėjo bažnyčioje

Tam tikru momentu užpuolikas išplėšė mikrofoną iš klebono rankų ir sviedė jį į suolus, o netrukus nuvertė altorių bei sulaužė kryžių. Viso incidento metu mišios buvo transliuojamos internetu, todėl įvykis vyko tiesioginės transliacijos žiūrovų akyse.

Nepaisydamas grasinimų, kunigas Andrzejus Panasiukas išliko ramus ir neišėjo iš bažnyčios. Kai užpuolikas pradėjo griauti altorių, klebonas mėgino jį sulaikyti, o į pagalbą atskubėjo parapijiečiai. Netrukus į vietą atvyko policijos pareigūnai.

„Per mišias 47 metų Mieścisko gyventojas savo elgesiu sutrikdė pamaldų eigą. Jis sunaikino garbinimui skirtus daiktus, pažeidė parapijos klebono fizinį neliečiamumą, jam grasino.

Kunigas nuostolius įvertino apie 10 tūkst. zlotų“, – sakė Wągrowieco rajono policijos atstovas Dominikas Zieliński. Pareigūnai nustatė, kad vyras buvo neblaivus – jo kraujyje aptikta 1,2 promilės alkoholio.

Sulaikytasis buvo pristatytas išsiblaivyti, surinkti vaizdo įrašai ir liudininkų parodymai. Policija nurodo, kad dėl veikimo apsvaigus nuo alkoholio jo elgesys gali būti kvalifikuotas kaip chuliganizmas, o tai reikštų griežtesnę bausmę.

Pasisakė arkivyskupas

Po incidento pasisakė ir arkivyskupas Wojciech Polak. Laiške parapijiečiams jis pabrėžė, kad išpuolis sukrėtė visą bendruomenę:

„Pertraukta liturgija, sulaužytas kryžius, išniekintas altorius – tai realybė, su kuria niekuomet neturėjome susidurti. Prašau šį sekmadienį, Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventėje, aukoti atgailos mišias.“

Arkivyskupas taip pat paragino melstis už užpuoliką: „Nežinome, kiek sąmoningai jis įvykdė šį veiksmą. Atleiskite jam už šį poelgį ir padėkite atrasti tikėjimo kelią.“

Be to, hierarchas padėkojo klebonui, vikarui ir parapijiečiams, kurie ryžtingai pasipriešino agresoriui, ir paprašė sugrąžinti sulaužytą kryžių į altorių kaip tikėjimo ir vienybės simbolį.

Klebonas Andrzejus Panasiukas savo ruožtu pareiškė, kad užpuolikas jam nepažįstamas ir tarp jų nebuvo jokių ankstesnių konfliktų.

