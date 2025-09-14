Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„The Times“: Varšuva ruošiasi galimam konfliktui su Maskva

2025-09-14 16:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 16:16

Lenkija gali manyti, kad Rusija ją „bando“, sakė Lenkijos naikintuvo „F-16“ pilotas Lukaszas Piatekas iš Lenkijos karinių oro pajėgų vadavietės Debline, komentuodamas trečiadienį Maskvos įvykdytą pakartotinį Lenkijos oro erdvės pažeidimą per didelio masto puolimą Ukrainoje.

Lenkijos kariai patruliuoja miestelyje, kur nukrito rusų dronas (nuotr. SCANPIX)
10

Lenkija gali manyti, kad Rusija ją „bando", sakė Lenkijos naikintuvo „F-16" pilotas Lukaszas Piatekas iš Lenkijos karinių oro pajėgų vadavietės Debline, komentuodamas trečiadienį Maskvos įvykdytą pakartotinį Lenkijos oro erdvės pažeidimą per didelio masto puolimą Ukrainoje.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Varšuva numušė į jos oro erdvę įskridusius nepilotuojamuosius orlaivius, kartu su NATO sąjungininkais Nyderlandų kariais į orą pakeldama savo naikintuvus – tai buvo pirmas toks atsakas į oro erdvės pažeidimą nuo karo Ukrainoje pradžios. Bepiločiai orlaiviai į Lenkijos teritoriją prasiskverbė dešimčių kilometrų, o vienas iš jų – net apie 300 kilometrų nuotoliu. Tačiau britų dienraštis dronų perėmimą pavadino „subtiliu reikalu“, o L. Piatekas paminėjo riziką dėl galimos žalos civiliams gyventojams ir finansinių nuostolių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo komentaruose pilotas sakė, kad rusai visada kels pavojų Lenkijai, todėl Varšuva didelėmis investicijomis stiprina savo karinę mašiną.

Dienraštis priminė, kad Lenkijos karinės išlaidos, palyginti su jos BVP, yra didžiausios tarp visų NATO narių ir siekia beveik 5 proc., pridurdamas, kad Lenkijos kariuomenėje tarnauja 210 000 karių.

Tuo tarpu Lenkijos karinių jūrų pajėgų atsargos vadas Maksymilianas Dura atkreipė dėmesį į atvejus, kai Rusija trikdė užsienio GPS signalus, vykdė kibernetines atakas ir taikėsi į povandeninę infrastruktūrą, ir pridūrė, kad Kremliui „buvo leidžiama“ tai daryti be jokių kliūčių.

Be kariuomenės, dienraštis paminėjo ir vadinamuosius ruošėjus – asmenis, kurie rengiasi ekstremalioms situacijoms kaupdami atsargas, rengdami veiksmų planus ir mokydamiesi išgyvenimo įgūdžių. Straipsnyje buvo paminėtas ir lenkų išgyvenimo ekspertas Piotras Czuryllo. Po Rusijos įvykdyto oro erdvės pažeidimo jis sulaukė daugybės skambučių iš žmonių, norinčių dalyvauti jo rengiamuose kursuose, kuriuose, be kita ko, mokoma, kaip pasistatyti slėptuvę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

