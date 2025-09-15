Vokietija perspėja: Rusija mus bando

„Rusija turi žinoti: mes visada reaguosime. Mes neleisime, kad mums būtų daromas dar didesnis karinis spaudimas“, – sekmadienį duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF kalbėjo J. Wadephulas.
J. Wadephulo teigimu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „bando“ Vakarus ir nėra suinteresuotas nutraukti karą Ukrainoje.
„Jis nepriima jokių pasiūlymų dėl derybų. Jis kol kas aiškiai nenori nutraukti šio karo Ukrainoje. Jis peržengia jo ribas, o mes turime duoti aiškų atsaką ir būti vieningi“, – sakė J. Wadephulas.
Ministras pritarė griežtesnėms sankcijoms Rusijai, tačiau pabrėžė, kad reikia stiprinti NATO gynybą prie rytinės sienos, ypač oro gynybos sistemas, kurios galėtų operatyviau reaguoti. Jis atkreipė dėmesį į šiuo metu Graikijoje ir Ispanijoje dislokuotas sistemas, kurios galėtų būti perkeltos į rytinį NATO sparną.
Antradienio naktį ir trečiadienio rytą, kai Ukrainoje vyko rusų antskrydis, keletas nepilotuojamųjų orlaivių įskrido į Lenkijos oro erdvę, todėl Lenkijos karinės oro pajėgos ir NATO pajėgos ėmėsi veiksmų šioms skraidyklėms numušti. Šeštadienį pasirodė pranešimų apie naujus Lenkijoje ir Rumunijoje įvykusius incidentus.
