  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietija perspėja: Rusija mus bando

2025-09-15 07:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 07:19

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pareiškė, kad po pastarųjų oro erdvės pažeidimų Lenkijoje ir incidentų Rumunijoje Rusija turi patirti didesnį spaudimą ir perspėjo Maskvą, kad NATO reakcija bus griežta.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
36

0

„Rusija turi žinoti: mes visada reaguosime. Mes neleisime, kad mums būtų daromas dar didesnis karinis spaudimas“, – sekmadienį duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF kalbėjo J. Wadephulas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

J. Wadephulo teigimu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „bando“ Vakarus ir nėra suinteresuotas nutraukti karą Ukrainoje.

„Jis nepriima jokių pasiūlymų dėl derybų. Jis kol kas aiškiai nenori nutraukti šio karo Ukrainoje. Jis peržengia jo ribas, o mes turime duoti aiškų atsaką ir būti vieningi“, – sakė J. Wadephulas.

Ministras pritarė griežtesnėms sankcijoms Rusijai, tačiau pabrėžė, kad reikia stiprinti NATO gynybą prie rytinės sienos, ypač oro gynybos sistemas, kurios galėtų operatyviau reaguoti. Jis atkreipė dėmesį į šiuo metu Graikijoje ir Ispanijoje dislokuotas sistemas, kurios galėtų būti perkeltos į rytinį NATO sparną.

Antradienio naktį ir trečiadienio rytą, kai Ukrainoje vyko rusų antskrydis, keletas nepilotuojamųjų orlaivių įskrido į Lenkijos oro erdvę, todėl Lenkijos karinės oro pajėgos ir NATO pajėgos ėmėsi veiksmų šioms skraidyklėms numušti. Šeštadienį pasirodė pranešimų apie naujus Lenkijoje ir Rumunijoje įvykusius incidentus.

(nuotr. SCANPIX)
