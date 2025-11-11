Likus vos kelioms valandoms iki koncerto garsi atlikėja jį atšaukė: „Vos galiu stovėti ant kojų“

Dainininkė socialiniuose tinkluose paaiškino, kad ją netikėtai užklupo stiprus apsinuodijimas maistu, rašoma dailymail.co.uk.
„Labai serganti mergina“
„Liuksemburgai, man labai gaila, kad turiu jums pranešti, jog vakar vakare susirgau žiauriu apsinuodijimu maistu ir vis dar esu pernelyg serganti, kad galėčiau jums šiandien koncertuoti“, – rašė Lorde savo „Instagram Stories“.
Atlikėja prisipažino, kad visą dieną ilsėjosi, tikėdamasi pasveikti, tačiau „vos galėjo stovėti ant kojų“. „Jūs nusipelnėte daugiau“, – pridūrė ji.
Lorde teigė, kad kartu su renginio organizatoriais ieško galimybės pakeisti koncerto datą, o bilietų savininkams pažadėjo pinigų grąžinimą, jei naujas laikas netiks. „Ačiū už jūsų supratingumą šį vakarą. Su meile, labai silpna mergina“, – užbaigė ji savo žinutę.
Turas „Ultrasound“ tęsiasi
Atšauktas pasirodymas buvo Lorde turo „Ultrasound World Tour“ dalis – tai pirmasis koncertų ciklas po jos naujo albumo „Virgin“, išleisto birželio 27 d. Albumas sulaukė didžiulio pasisekimo, debiutavo pirmoje vietoje Naujojoje Zelandijoje, Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o JAV pasiekė antrąją vietą.
Turas prasidėjo rugsėjo 17 d. Teksase ir tęsis iki gruodžio 9 d., kai paskutinis koncertas suplanuotas Švedijoje. Scenoje su Lorde pasirodo ir tokie atlikėjai kaip Blood Orange, The Japanese House, Nilüfer Yanya, Empress Of, Chanel Beads, Jim-E Stack bei Oklou.
Atvirai apie sunkų laikotarpį
Pastaraisiais metais Lorde buvo atvira apie savo psichologinę sveikatą ir kovas su savivertės problemomis. Radijo stoties „Radio 1“ laidoje dainininkė pasakojo, kad 2023 m. pradžioje buvo praradusi kūrybinį įkvėpimą ir jautėsi „labiau nutolusi nuo savo kūrybiškumo nei bet kada anksčiau“.
„Tuo metu aš tiesiog nesijaučiau gerai daugeliu atžvilgių. Stengiausi sverti kuo mažiau, eidavau miegoti galvodama apie maistą ir svorį, o pabudusi galvodavau apie sportą. Supratau, kad tai trukdo mano meninei veiklai. Kai tai praėjo, viskas pradėjo grįžti“, – sakė ji.
