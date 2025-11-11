 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Likus vos kelioms valandoms iki koncerto garsi atlikėja jį atšaukė: „Vos galiu stovėti ant kojų“

2025-11-11 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 12:25

Naujosios Zelandijos pop žvaigždė Lorde (tikrasis vardas Ella Yelich-O’Connor) buvo priversta atšaukti savo pasirodymą Liuksemburge likus vos kelioms valandoms iki koncerto pradžios.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)
5

Naujosios Zelandijos pop žvaigždė Lorde (tikrasis vardas Ella Yelich-O’Connor) buvo priversta atšaukti savo pasirodymą Liuksemburge likus vos kelioms valandoms iki koncerto pradžios.

REKLAMA
0

Dainininkė socialiniuose tinkluose paaiškino, kad ją netikėtai užklupo stiprus apsinuodijimas maistu, rašoma dailymail.co.uk.

Lorde
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lorde

„Labai serganti mergina“

„Liuksemburgai, man labai gaila, kad turiu jums pranešti, jog vakar vakare susirgau žiauriu apsinuodijimu maistu ir vis dar esu pernelyg serganti, kad galėčiau jums šiandien koncertuoti“, – rašė Lorde savo „Instagram Stories“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atlikėja prisipažino, kad visą dieną ilsėjosi, tikėdamasi pasveikti, tačiau „vos galėjo stovėti ant kojų“. „Jūs nusipelnėte daugiau“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Lorde teigė, kad kartu su renginio organizatoriais ieško galimybės pakeisti koncerto datą, o bilietų savininkams pažadėjo pinigų grąžinimą, jei naujas laikas netiks. „Ačiū už jūsų supratingumą šį vakarą. Su meile, labai silpna mergina“, – užbaigė ji savo žinutę.

REKLAMA

Turas „Ultrasound“ tęsiasi

Atšauktas pasirodymas buvo Lorde turo „Ultrasound World Tour“ dalis – tai pirmasis koncertų ciklas po jos naujo albumo „Virgin“, išleisto birželio 27 d. Albumas sulaukė didžiulio pasisekimo, debiutavo pirmoje vietoje Naujojoje Zelandijoje, Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o JAV pasiekė antrąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Turas prasidėjo rugsėjo 17 d. Teksase ir tęsis iki gruodžio 9 d., kai paskutinis koncertas suplanuotas Švedijoje. Scenoje su Lorde pasirodo ir tokie atlikėjai kaip Blood Orange, The Japanese House, Nilüfer Yanya, Empress Of, Chanel Beads, Jim-E Stack bei Oklou.

Atvirai apie sunkų laikotarpį

Pastaraisiais metais Lorde buvo atvira apie savo psichologinę sveikatą ir kovas su savivertės problemomis. Radijo stoties „Radio 1“ laidoje dainininkė pasakojo, kad 2023 m. pradžioje buvo praradusi kūrybinį įkvėpimą ir jautėsi „labiau nutolusi nuo savo kūrybiškumo nei bet kada anksčiau“.

„Tuo metu aš tiesiog nesijaučiau gerai daugeliu atžvilgių. Stengiausi sverti kuo mažiau, eidavau miegoti galvodama apie maistą ir svorį, o pabudusi galvodavau apie sportą. Supratau, kad tai trukdo mano meninei veiklai. Kai tai praėjo, viskas pradėjo grįžti“, – sakė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų