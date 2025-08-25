Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paviešino, kas vyko GJan koncerte Kalnų parke: pamatykite patys

2025-08-25 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 17:55

Rugpjūčio 23 d., Vilniaus Kalnų parką sudrebino didžiausias GJan koncertas po atviru dangumi. Laukė ne tik įspūdingi muzikiniai, vizualiniai sprendimai, bet ir unikali patirtis – visi susirinkę klausytojai tapo istorinio įrašo dalimi. Praėjus kiek laiko po koncerto, bilietų platintojų puslapyje pasirodė medžiaga, kurioje parodė, kas vyko dainininkės koncerte.

GJan (nuotr. BNS ir facebook)

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniame tinkle išplito vaizdo įrašas iš GJan koncerto.

Vaizdo įraše atlikėja atiduoda visas jėgas savo pasirodymo metu, o tūkstantinė minia traukia kartu su ja dainą.

„Štai, kaip atrodė GJan koncertas Vilniaus Kalnų parke. Ar dalyvavote?“ – klausė bilietai.lt

Tiesa, pati dainininkė po pasirodymo atskleidė tai, ko nematė žiūrovai.

Prakalbo apie nesklandumus

Pasak GJan, koncerto metu netrūko ne tik gerų emocijų, bet ir netikėtumų, kurių metu sugriuvo keli labai svarbūs meniniai sprendimai.

„Į šį koncertą su Roku ėjom nuoširdžiai jį mintyse matydami kaip paskutinį didelį koncertą karjeroje. Su bendražygiu Romu ir visa komanda buvo paaukota beprotiškas kiekis laiko ir energijos, bet gyvenimas juokingas, nes vienas iš svarbiausių departamentų šiame koncerte stipriai pavedė.

Nesiplėsiu į detales, bet pirotechnikos iššovė turbūt tik 10% to, kas buvo numatyta ir sugriuvo keli labai svarbūs meniniai sprendimai.

Suprantu, kad koncertas ne apie tai, o matant Jūsų begalinį palaikymą nežinant, koks turėjo būti šou mane koncerte tiesiog pravirkdė ir apėmė didelis dėkingumas, bet buvo įdėta velniškai daug laiko ir energijos į šį aspektą.

Nepaisant visko, mano draugas ir gitaristas Edgaras po koncerto pasakė žodžius, kuriuos priimu atvira širdim – „likimas nusprendė, kad čia dar nepaskutinis koncertas. Turėjo kažkas nepavykt, tam, kad grįžtum.“

Su ta mintim aš ir einu į šį rudenį gyt.

Ačiū komandai ir visiems klausytojams. Tokio stipraus palaikymo nesu niekada jautusi“, – brūkštelėjo ji.

