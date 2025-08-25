Išgirdusi, ką draugas sako po koncerto GJan atskleidė, ko nematė žiūrovai: „Stipriai pavedė“

GJan socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje atskleidė tai, ko nepastebėjo žiūrovai.
Prakalbo apie nesklandumus
Pasak GJan, koncerto metu netrūko ne tik gerų emocijų, bet ir netikėtumų, kurių metu sugriuvo keli labai svarbūs meniniai sprendimai.
„Į šį koncertą su Roku ėjom nuoširdžiai jį mintyse matydami kaip paskutinį didelį koncertą karjeroje. Su bendražygiu Romu ir visa komanda buvo paaukota beprotiškas kiekis laiko ir energijos, bet gyvenimas juokingas, nes vienas iš svarbiausių departamentų šiame koncerte stipriai pavedė.
Nesiplėsiu į detales, bet pirotechnikos iššovė turbūt tik 10% to, kas buvo numatyta ir sugriuvo keli labai svarbūs meniniai sprendimai.
Suprantu, kad koncertas ne apie tai, o matant Jūsų begalinį palaikymą nežinant, koks turėjo būti šou mane koncerte tiesiog pravirkdė ir apėmė didelis dėkingumas, bet buvo įdėta velniškai daug laiko ir energijos į šį aspektą.
Nepaisant visko, mano draugas ir gitaristas Edgaras po koncerto pasakė žodžius, kuriuos priimu atvira širdim – „likimas nusprendė, kad čia dar nepaskutinis koncertas. Turėjo kažkas nepavykt, tam, kad grįžtum.“
Su ta mintim aš ir einu į šį rudenį gyt.
Ačiū komandai ir visiems klausytojams. Tokio stipraus palaikymo nesu niekada jautusi“, – brūkštelėjo ji.
