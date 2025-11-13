 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išvydę, kas vyksta koncerte, žodžių į vatą nevyniojo: „Coldplay“ iš „Temu“

2025-11-13 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 14:25

Praėjusį savaitgalį Rygoje vyko „Coldplay“ tribute grupės „Coldplace“ koncertas. Nors renginio aprašyme buvo aiškiai nurodyta, kad tai nėra tikrieji „Coldplay“, o juos atkartojanti grupė, daugelis žiūrovų liko nusivylę pasirodymu.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

Nors renginio aprašyme buvo aiškiai nurodyta, kad tai nėra tikrieji „Coldplay", o juos atkartojanti grupė, daugelis žiūrovų liko nusivylę pasirodymu.

0

Nors tribute grupės dažnai sulaukia simpatijų už pastangas atkurti garsius pasirodymus, šįkart daugelis liko nusivylę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žodžių į vatą nevyniojo

Žiūrovai tikėjosi bent dalelės tikrojo „Coldplay“ magijos, tačiau, regis, gavo tik blankų atspindį.

Socialiniuose tinkluose, ypač „TikTok“ platformoje, netrūko aštrių komentarų po renginio.

Daugiausia kritikos sulaukė atlikėjų vokalas.

„Coldplay iš Temu“, – ironizavo vienas žiūrovas, lygindamas grupę su pigių prekių kopijomis. 

„Nėra nieko blogo mėgdžioti garsų atlikėją, bet dainuoti dar reikėtų pasimokyti,“ – teigė kitas komentatorius.

„Ausis rėžė kreivas dainavimas – aukštų natų visai nepaima, ir ne tik...“ – pridūrė trečias. 

Kai kurie internautai buvo dar tiesmukiškesni.

„Sveikinu visus, kurie sumokėjo ir nuėjo į šitą nesąmonę,“ – rašė vienas jų.

@bazilija232 #coldplay#coldplace#Rīga2025 ♬ оригинальный звук - Bazilija

„Coldplace“ – Didžiosios Britanijos „Coldplay“ tribute grupė, gastroliuojanti po įvairias šalis ir atliekanti tokius hitus kaip „Viva La Vida“, „Yellow“ ar „Fix You“. 

