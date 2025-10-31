Supratęs, kas vyksta studijoje, „Power Hit Radio“ vedėjas Saulius net sustingo: „Šito nesitikėjau“

Nuotaikingos akimirkos buvo paviešintos socialiniame tinkle Facebook.
Iškrėtė pokštą
Vaizdo įraše S. Baniuliui kalbant staiga pasigirsta šiurpus raganos balsas sakantis: „Labas rytas, Sauliau.“
Iš pradžių laidos vedėjas atrodo suglumęs, net nusiima ausines paklausyti, iš kur sklinda šis garsas.
Tada nesuvaldo juoko:
„Eikit jūs šikt, šito nesitikėjau, ar jūs girdit, kas vyksta? Žinau, žinau kur kolonėlė yra paslėpta“, – juokiasi jis.
„Baniuli“, – toliau šneka šiurpą keliantis raganos balsas.
„Aš išsigandau biškį iš tikrųjų, palaukit, einu ieškot kolonėlės“, – kalba vedėjas.
„Sauliau, atėjo laikas, paskutinės minutės“, – nenustoja kalbėti ragana.
Tuo tarpu pats vedėjas vaikšto po studiją tikrindamas, kur galėtų slėptis kolonėlė. Vėliau jis prieina išvados:
„Jie tą kolonėlę užkiso kažkur už lubų“, – nustebęs sako jis.
Netrukus į studiją įsiveržia Elena Karalienė ir randa kolegą užsilipusį ant kedės ir ieškantį kolonėlės. Ji netveria juoku.
