  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Supratęs, kas vyksta studijoje, „Power Hit Radio“ vedėjas Saulius net sustingo: „Šito nesitikėjau“

2025-10-31 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-31 16:25

Power Hit Radio“ eteryje nuolat vyksta linksmybės ir kuriozai. Šįkart, Helovino proga, pokštas buvo iškrėstas radijo laidų vedėjui Sauliui Banuliui.

0

Nuotaikingos akimirkos buvo paviešintos socialiniame tinkle Facebook.

Iškrėtė pokštą

Vaizdo įraše S. Baniuliui kalbant staiga pasigirsta šiurpus raganos balsas sakantis: „Labas rytas, Sauliau.“

Iš pradžių laidos vedėjas atrodo suglumęs, net nusiima ausines paklausyti, iš kur sklinda šis garsas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tada nesuvaldo juoko: 

„Eikit jūs šikt, šito nesitikėjau, ar jūs girdit, kas vyksta? Žinau, žinau kur kolonėlė yra paslėpta“, – juokiasi jis.

„Baniuli“, – toliau šneka šiurpą keliantis raganos balsas.

„Aš išsigandau biškį iš tikrųjų, palaukit, einu ieškot kolonėlės“, – kalba vedėjas.

„Sauliau, atėjo laikas, paskutinės minutės“, – nenustoja kalbėti ragana.

Tuo tarpu pats vedėjas vaikšto po studiją tikrindamas, kur galėtų slėptis kolonėlė. Vėliau jis prieina išvados:

„Jie tą kolonėlę užkiso kažkur už lubų“, – nustebęs sako jis.

Netrukus į studiją įsiveržia Elena Karalienė ir randa kolegą užsilipusį ant kedės ir ieškantį kolonėlės. Ji netveria juoku.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

