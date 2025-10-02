Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdę, ką daro klausytojas, „Power Hit Radio“ vedėjai liko be amo: „Tu negali toks pasitikintis savimi kalbėti“

2025-10-02 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 10:25

Į „Power Hit Radio“ studiją skambinantys klausytojai dažnai pateikia netikėtų nuomonių tiek gerają, tiek blogają prasme. Vieną tokių atskleidė ir klausytojas Karolis, o jo išsakytos mintys pribloškė abu laidos vedėjus.

„Power Hit Radio“ vedėjai Laura Ignotavičiūtė ir Edgaras Kožuchovskis (nuotr. facebook.com)
23

Į „Power Hit Radio“ studiją skambinantys klausytojai dažnai pateikia netikėtų nuomonių tiek gerają, tiek blogają prasme. Vieną tokių atskleidė ir klausytojas Karolis, o jo išsakytos mintys pribloškė abu laidos vedėjus.

1

Į studiją skambinusio Karolio nuomone, vidury nakties galima važiuoti per raudoną šviesoforo signalą.

„Aš nesuprantu tų žmonių, kurie stoja ant raudonos prieš šviesoforą nakties metu. Tarkim, iki šešių ryto. Nėra mašinų – apsižiūri ir važiuoji toliau. Aš nesuprantu, kai sustojęs vienas žmogus, nieko aplinkui nėra, raudona – ir stovi tris minutes. Ant kiek turi būt kiauras, aš nesuprantu. Važiuoji, policija nemato, reiškias go tiktais“, – sakė jis su pasitikėjimu.

Negalėjo patikėti

Tokią netikėtą nuomonę turintį klausytoją iš karto puolė drausminti laidos vedėjas Edgaras Kožuchovskis.

Čiuvas ką tik pasakė, imi, nemato policija ir važiuoji... Karoli, iš tavęs reik atimt teises. Iš tikrųjų, iš tavęs privaloma atimti vairuotojo pažymėjimą. Jeigu tai, ką tu pasakei yra tikra ir tavo paaiškinimas, kad vidury nakties gali važiuot...“, – stebėjosi Edgaras.

Kita vedėja Laura Ignotavičiūtė sutiko su kolega.

„Negalima, tu nežinai, kas į gatvę išbėgs“, – kalbėjo ji.

„Automobilis, pėstytis, dviratininkas, gal be atšvaitų, paspirtukininkas gal važiuos greitai ir dar naktį“, – tęsė jos mintį Edgaras.

Laura toliau drausmino klausytoją.

„Tu negali toks pasitikintis savimi kalbėti, kad yra okay pažeidinėti taisykles, kaip tik padrausminti“, – pažymėjo ji.

„Policija nemato... sako važiuok per raudoną jeigu policija nemato“, – stebėjosi E. Kožuchovskis.

„Kas čia per variantas?“, – taip pat negalėjo patikėti jo kolegė.

Vedėjas įspėjo ir kitus klausytojus.

„Viena tikrai stipresnių nepopuliarių nuomonių, kurią esam turėję. Gink Dieve, nedarykit taip, kaip Karolis daro“, – sakė jis.

