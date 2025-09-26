Radijo vedėja Elena išbandė sparčiai plintantį naują „trendą“: sujaudino ne vieną

Internete išplitusi nauja tendencija yra dirbtinio intelekto technologija, kuri sugeneruoja realistišką vaizdą, sujungdama dabartinę žmogaus nuotrauką su sena vaikystės fotografija.
Plinta nauja tendencija
Tokios nuotraukos kelia daug emocijų, tarsi leidžia simboliškai „susitikti“ su savimi iš praeities.
Šią tendenciją išbandė ir „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėja E. Karalienė, rezultatu pasidalijusi socialiniuose tinkluose.
Ji taip pat paaiškino, kaip galima tokią nuotrauką susikurti patiems.
„Apkabink save vaikystėje!
Dirbtinio intelekto pagalbą labai dažnai pasitelkiam ne tik darbuose, bet ir šiaip visokioms pramogoms. Šis, vienas paskutiniųjų AI trendų, man labai patiko. Dariau su Google Gemini, nes ChatGPT labai iškraipė veidus. Tiesiog įkėliau nuotrauką iš vaikystės, nuotrauką iš dabar ir turime tokį rezultatą!
Kviečiu pabandyti įrašius šį prompt:
Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don't change the faces. Change the background behind those two people with white curtains. With me hugging my younger self.
Pasidalinkit komentaruose ir savo rezultatu!" – rašė E. Karalienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!