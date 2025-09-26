Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Radijo vedėja Elena išbandė sparčiai plintantį naują „trendą“: sujaudino ne vieną

2025-09-26 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 13:25

Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta nauja tendencija, kuri leidžia susikurti nuotrauką, kurioje žmogus atrodo taip, tarsi būtų apkabinęs savo vaikystės versiją. Prie šios mados jau spėjo prisijungti ir žinomi žmonės, viena iš jų – „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėja Elena Karalienė.

Elena Karalienė, Saulius Baniulis, Gian Luca Demarco

Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta nauja tendencija, kuri leidžia susikurti nuotrauką, kurioje žmogus atrodo taip, tarsi būtų apkabinęs savo vaikystės versiją. Prie šios mados jau spėjo prisijungti ir žinomi žmonės, viena iš jų – „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėja Elena Karalienė.

REKLAMA
0

Internete išplitusi nauja tendencija yra dirbtinio intelekto technologija, kuri sugeneruoja realistišką vaizdą, sujungdama dabartinę žmogaus nuotrauką su sena vaikystės fotografija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plinta nauja tendencija

Tokios nuotraukos kelia daug emocijų, tarsi leidžia simboliškai „susitikti“ su savimi iš praeities.

REKLAMA
REKLAMA

Šią tendenciją išbandė ir „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėja E. Karalienė, rezultatu pasidalijusi socialiniuose tinkluose.

REKLAMA

Ji taip pat paaiškino, kaip galima tokią nuotrauką susikurti patiems.

„Apkabink save vaikystėje!

Dirbtinio intelekto pagalbą labai dažnai pasitelkiam ne tik darbuose, bet ir šiaip visokioms pramogoms. Šis, vienas paskutiniųjų AI trendų, man labai patiko. Dariau su Google Gemini, nes ChatGPT labai iškraipė veidus. Tiesiog įkėliau nuotrauką iš vaikystės, nuotrauką iš dabar ir turime tokį rezultatą!

REKLAMA
REKLAMA

Kviečiu pabandyti įrašius šį prompt:

Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don't change the faces. Change the background behind those two people with white curtains. With me hugging my younger self.

Pasidalinkit komentaruose ir savo rezultatu!" – rašė E. Karalienė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų