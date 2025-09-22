Išgirdus, ką lietuvė padarė neištikimam vaikinui, visi liko be žado: namus paliko raudonuodamas iš gėdos

„Power Hit Radio“ klausytoja pasidalijo savo santykių istorija, kuri, deja, neturėjo laimingos pabaigos. Anaiptol – mergina suprato, kad vaikinas jai yra neištikimas.
Vaikino poelgis šokiruoja
„Turėjau vaikiną, su kuriuo santykių pradžia buvo tokia, kaip ir visos – dovanos, dėmesys, viskas labai gražu. Susižadėjome, o tada ir prasidėjo.
Vieną vakarą jis prie kompiuterio užmigo ant sofos. Nieko blogo neįtariau, bet kai tai pradėjo dažnėti, pradėjau klausinėti, kas negerai. Prasidėjo atmazai, kad yra pavargęs, nenorėjo manęs žadinti. Atskirai pradėjome miegoti pusantros savaitės“, – pasakojimą pradėjo „Power Hit Radio“ klausytoja.
Kiek vėliau mergina pastebėjo, kad vaikinas su šypsena veide su kažkuo susirašinėja.
„Užmačiau, kad violetinis fonas. Nu ką, aš juk ne kvaila, suvedžiau į „Google“ „violetinės spalvos pažinčių programėlė“, išmeta – „Badoo“. Užsiregistruoju su netikru profiliu ir atrandu savo gražuolį. Susimatchinome, pradedame bendrauti: aš miegamajame, o jis – svetainėje. Ir taip kokią savaitę.
Nieko nesakiau, nors taip norėjosi išvemti viską tiesiai šviesiai. Iki kol bendraudami susitarėme susitikti pirmajam pasimatymui. Mano gražuolis laksto po namus, puošiasi, o aš rami sėdžiu ir žiūriu, kuo čia baigsis. Kai paklausiau, kur ruošiasi, sakė: nesigilink, draugai į miestą kviečia. O aš juk smalsi, klausinėju, ką veiksite. Jo atsakymas: nesigilink, negi su bernais nebegaliu išeiti.
Išvaro patenkintas, grįžta po valandos. Klausiu, ko taip trumpai, atsakė, kad sunegalavo ir grįžo namo. Prisiuntė kokias penkiasdešimt žinučių į anketos profilį, klausė, kur aš esu.
Per tą valandėlę sukroviau daiktus ir parodžiau visus susirašinėjimus. Likau išvadinta nesveika. Bet berniokas skrido pro duris su visu sužadėtuvių žiedu“, – savo patirtimi dalijosi klausytoja.
Išgirdę šią istoriją, radijo klausytojai stebėjosi vaikino elgesiu ir gyrė merginą už jos poelgį.
„Šaunuolė mergina“, – rašė vienas internautas.
„Galėjo į pasimatymą pavėluoti, su jo daiktais ateiti, palinkėti gražaus pasimatymo ir išeiti“, – šmaikštavo kita.
„Vyrai: mes nemėgstam dramų, taip pat vyrai: slapti vaikai, kelios moterys vienu metu, dvigubi gyvenimai.. Jūs patys esat dramos“, – pridūrė kita.
