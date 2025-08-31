Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nuvykusi į Bubius, TV laidos vedėja Laura nesusilaikys: „Tėti, nesupyk“

2025-08-31 13:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 13:37

TV6 žiūrovams jau puikiai pažįstami „Turisto Lituano“ laidos vedėjai Laura ir Edgaras leidžiasi į paskutinį vasaros nuotykį Bubiuose. Netoli Šiaulių įsikūrusiame kaimelyje jų laukia ypatingos patirtys ir netgi dvi degustacijos! O po vienos jų Laura netgi ims atsiprašinėti savo tėčio.

„Turisto Lituano“ laidos akimirka

0

Atvykę į Bubius laidos vedėjai, pirmiausia, susipažins su vietiniais gyventojais. Viena jų – ypatinga moteris, kurios vardas įrašytas net į Lietuvos rekordų knygą. Jos rekordas – 1000 sukurtų akrostichų su žodžiu „taika“. Juos kurti Laima Kvedarienė pradėjo iškart po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje.

„Aš kuriu kiekvieną dieną. Aš daviau sau pažadą, kad kol vyks karas Ukrainoje, kursiu kasdien“, – pasakos ji.

Vėliau keliautojų lauks dar daugiau įdomių patirčių. Visų pirma, jie galės paragauti Dainiaus Džiugio, „Šiaulių šamų“ užaugintos žuvies. Šio vyro produkciją perka net ir prabangusis Vilniaus „Stiklių“ restoranas.

Vyras vedėjams paruoš tikrą puotą – Laura ir Edgaras skanaus rūkytos, keptos ir net čia pat, Bubiuose, konservuotos žuvies.

„Tėti, nesupyk, bet… man labai patinka“, – paragavusi žuvies sakys Laura, kurios tėtis, kaip paaiškės, yra žvejys.

Po įdomios degustacijos keliautojų lauks dar įdomesnės pažintys – nuvykę į Bubių piliakalnį jie susipažins su prigimtinių papročių puoselėtoju Vladu Palubinskiu. Vedėjai netruks sužinoti, kad šio vyriškio kilmė – ypatinga.

„Aš turiu mūsų kunigaikščių kraujo. Kai pasidariau savo genealoginį giminės medį, sužinojau, kad mūsų šaknys ateina iki gudų krašto. Mes esame tikrieji, tiesioginiai didžiojo kunigaikščio Algirdo vyriausiojo sūnaus Vyganto palikuonys“, – pasakos vyriškis.

O vėliau jų laukia apsilankymas Bubių dvaro bravore, kuris anksčiau priklausė Platonui Zubovui. Laura ir Edgaras čia sužinos itin įdomų faktą – paaiškės, kad P. Zubovas dvarą gavo už… savo sugebėjimus lovoje!

Bubių dvaro bravore laidos vedėjai turės galimybę sudalyvauti ir dar vienoje degustacijoje. Šįkart – alaus, pagaminto būtent šiame dvare. Edgaras atskleis, kad labiausiai jam prie širdies tas paragautas alus, kurį anksčiau gamindavo didikams.

„Aš tikrai nenoriu vaidinti, kad aš čia poniško ar aristokratiško kraujo turiu truputėlį. Bet mano favoritas va šitas“, – sakys jis.

„Turisto Lituano“ – sekmadienį, 20 val., per TV6.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

