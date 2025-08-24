Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Laurą ir Edgarą Radailiuose nustebino ypatingos patirtys – netgi teko lipti ant vinių: „Atradau save ir savo pašaukimą“

2025-08-24 10:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 10:30

Šis savaitgalis TV6 žiūrovams – ypatingas, mat tiek šeštadienį, tiek sekmadienį juos džiugins laida „Turisto Lituano“. Šeštadienį Laura ir Edgaras keliavo į Šaukėnų miestelį, kur jų laukė unikalus pirmasis kartas. Sekmadienį jie lankysis Radailių kaime, kuriame keliautojus stebins daugeliui neregėtos pramogos.

0

Šaukėnuose Laura ir Edgaras užsuks į įstabaus grožio lankytinas vietas. Tarp jų – Šaukėnų pušį, Juodlės pažintinį taką. Seniūnas juos nuves ir į Šaukėnų gyventojams brangią vietą, kurią vietiniai rinkdavosi romantiškiems pasimatymams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš čia pasėdėsiu, gal zuikis koks atvarys“, – su viltimi, kad ir ji Šaukėnų miestelyje galės nueiti į pasimatymą, sakys laidos vedėja.

Laidos „Turisto lituano“ akimirkos
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Turisto lituano“ akimirkos

Seniūno pasakojimas išgąsdino Laurą

Tiesa, ne visos lankytinos vietos Laurą sužavės. Štai, keliautojams nuvykus prie Svilės Kryžių kryžkelės, ją išgąsdins seniūno pasakojimas. Esą vietiniai gyventojai kalba, kad būtent čia galima sutikti dvasių. Išsigandusi pasakojimo keliautoja nuspręs Edgaro palaukti automobilyje.

Kelionę į Šaukėnų miestelį vainikuos ir neįprasta pietų vieta – tokioje nėra valgę nei vedėjai, nei žiūrovai.

„Edgarai, įsivaizduoji, mes pirmą kartą šitoje laidoje ir gyvenime valgome muziejuje“, – su nuostaba sakys Laura.

O štai Radailių kaime keliautojai pasisems neišdildomų įspūdžių. Ši gyvenvietė laidos vedėjus stebins nuo pat kelionės pradžios.

Pirmiausia, jie čia sutiks Hip Hop šokių Lietuvos čempionus, pasaulio vicečempionus Pijų ir Ievą. Jaunuoliai jiems pademonstruos, kaip moka šokti, o Edgaras sumanys mesti iššūkį Pijui ir pakvies jį į šokių dvikovą. Tik ar jam pavyks prilygti tituluotam šokėjui?

Laura ir Edgaras priėmė netikėtą iššūkį – lipo ant vinių

Vėliau jie keliaus į indėnišką Vinetu kaimą. Juos pasitikę indėnai keliautojų nepasigailės ir mes jiems ne vieną iššūkį.

Čia Laurai ir Edgarui teks eiti per kliūtis, šaudyti iš lanko, mėtyti kirvius ir… lipti ant vinių. Kiekvienas jų ant vinių turės išstovėti bent pusę minutės. Kuriam iš jų geriau pasiseks?

Vėliau laidos vedėjus Vinetu kaimo įkūrėjai pakvies užsukti į tipį – tradicinę indėnų palapinę. Čia Vinetu kaimo įkūrėjai vedėjams atliks apvalymo apeigas, daugiau papasakos apie indėniškas tradicijas ir netgi pakvies kartu pagroti.

„Aš manau, kad atradau save ir savo pašaukimą“, – grodama instrumentais pareikš Laura.

 

Tačiau čia laidos vedėjų pramogos nesibaigs – įspūdžių kupiną apsilankymą Radailių kaime jie tęs Dino parke. Čia vedėjai jodinės ant realaus dydžio dinozaurų, kurių čia yra net 50!

Taip pat jie išbandys elektrines mašinėles, pasivaikščios po veidrodžių karalystę ir apverstą namą. O kuri pramoga keliautojus labiausiai sužavės?

Keliautojų nuotykius stebėkite visą savaitgalį – šeštadienį ir sekmadienį, 20 valandą, per TV6.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

