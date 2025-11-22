Iš Adomo Vyšniausko – staigmena: ši vieta jam itin sentimentali

Renginio metu scenoje pasirodęs atlikėjas Adomas Vyšniauskas pristatė savo naują kūrinį „Kely sustoja laikas“, kuris neabejotinai taps neatsiejama šio sezono dalimi.
Jo pasirodymas suteikė šventei papildomo žavesio ir tapo viena įsimintiniausių akimirkų.
Sentimentali vieta
Apie naują kūrinį „Kely sustoja laikas“, A. Vyšniauskas dar vakar dalijosi savo instagrame, kalbėdamas:
„Tai yra labai smagu, nes aš pats esu augęs toje gatvėje, ir čia yra mano kiemas“, – rodydamas į Kauno senamiestį kalbėjo Adomas.
„Ir dabar aš čia paleisiu savo naują dainą. Labai džiaugiuosi“, – tęsė jis, paminėdamas, jog visų laukia atvykstant.
Naują Adomo kūrinį galite išgirsti čia:
Negirdėta versija
Adomas Vyšniauskas – jaunosios kartos muzikantas, kurio dainos akimirksniu pasiekia populiarumo viršūnę. Dar visai neseniai jo daina „Jeigu žinai ko tu nori“, išpopuliarėjo vos per naktį.
Dar šį mėnesį šis kūrinys suskambo visai kitaip, nei buvo įprasta. Jis buvo papildytas choro balsais ir įgavo visai kitą gylį.
Kartu su Adomu viena ryškiausių šių metų kūrinių atliko ir pavertė jį magišku choras „Dainuojam“.
Kitokia dainos versija buvo pasidalinta socialiniuose tinkluose. Vaizdo įrašas sulaukė daugybės komentarų, o juo pasidalinti su tv3.lt portalo skaitytojais sutiko tiek choro atstovai, tiek pats atlikėjas.
Adomo instagramo istorijose buvo galima girdėti, jog buvo atliekamas ir jo naujausias kūrinys „Plaukiu laivu“.
Kiek anksčiau TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ A. Vyšniauskas prabilo ir apie melagingą informaciją. Ją skleidė tie, kurie netikėjo, jog toks jaunas žmogus gali dainuoti tokiu brandžiu balsu.
„Tas girgždesys balse, kurį mes, muzikantai, vadiname smėliu, atsirado brendimo periodu – gal tik prieš dvejus metus. Anksčiau balsas buvo švelnesnis. Buvo įvykis, kai padarau vaizdo įrašą, kaip dainuoju vonioje, nes atsirado konspiracijos teorijų, jog tai – mano tėčio balsas ar net dirbtinis intelektas. Bet suprantu, kad tai sunku suvokti. Aš pats kartais pažiūriu į save ir galvoju – kas čia per aparatas?“, – teigė jis.
